Linares Deportivo vs Barcelone, Copa del Rey: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Linares Deportivo vs FC Barcelone

Compétition/Journée: 2021-22 Copa del Rey, 16es de finale

Outs et doutes de Barcelone: Sergi Roberto, Martin Braithwaite (sort – blessure), Pedri, Ferran Torres (sort – Covid-19), Ansu Fati, Memphis Depay, Gavi, Philippe Coutinho, Sergiño Dest, Alejandro Balde, Ez Abde, Ousmane Dembélé (doute)

Date/Heure: Mercredi 5 janvier 2022, 19h30 CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 18h30 GMT (Royaume-Uni), 13h30 HE, 10h30 PT (USA), 12h IST (Inde, jeudi)

Lieu: Estadio Municipal de Linarejos, Linares, Espagne

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada, Inde), Premier Sports 1 (Royaume-Uni), Startimes World Football (Nigeria), DAZN 1 (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), Premier Player (Royaume-Uni), autres

Après une victoire spectaculaire à Majorque pour lancer la nouvelle année, Barcelone revient à l’action pour son deuxième match de janvier et le premier de la Copa del Rey de cette saison alors que les Blaugrana commencent la défense de leur titre avec un match de seizième de finale à l’extérieur de la troisième division. côté Linares Deportivo.

Le titre de la Copa et la performance incroyable contre l’Athletic Bilbao en finale ont facilement été le point culminant du Barça 2021, avec une course incroyable vers le trophée remplie de rebondissements incroyables et de retours insensés dans une compétition que le Barça aime clairement gagner. Ils recommenceront sans aucun doute cette campagne, et Xavi adorerait soulever un trophée lors de sa première saison en tant qu’entraîneur.

Mais il est difficile de se concentrer sur un parcours de Coupe avec tout ce qui se passe avec le club en ce moment : la fenêtre des transferts est ouverte et des affaires importantes, notamment se débarrasser de certains joueurs, doivent être faites dans les quatre prochaines semaines. L’épidémie de Covid frappe toujours l’équipe première et laisse d’énormes doutes sur la disponibilité de presque tous les joueurs pour le moment, et El Clásico est dans une semaine.

Battre Linares devrait être assez simple dans des circonstances normales, mais il est presque impossible de savoir quelle équipe Xavi pourra choisir et qui sera disponible sur le banc. Il est possible que certains des positifs Covid soient testés négatifs à temps pour faire le voyage, et nous pourrions voir les débuts officiels de Dani Alves ainsi que le retour d’Ansu Fati et Memphis Depay.

Nous pourrions également ne rien voir de tout cela, car nous n’avons vraiment aucune idée de qui va jouer. Linares, en revanche, attendra avec une équipe presque au complet prête à tout donner pour provoquer un bouleversement géant et remporter la plus grande victoire de la très courte histoire du club.

Il existe un réel potentiel pour un résultat choquant et une fin très rapide de la défense du titre du Barça. Quiconque joue mercredi doit être à son meilleur et s’attendre à un vrai combat de la part de l’équipe à domicile – aucune erreur n’est autorisée. C’est le meilleur tir du Barça pour un trophée et une chance pour les jeunes et les joueurs de banc de gagner plus de minutes dans un proche avenir.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Neto ; Mingueza, Eric, Umtiti, Lenglet ; Sanz, Busquets, Puig ; Akhomach, L. De Jong, Jutglà

Linares (4-4-2): Brimah; Perejon, Lara, Gomez, Barbosa ; Sanchidrian, Alex, Rodri, Carnicer ; Diaz, Etxaniz

PRÉDICTION

Si au moins certains des positifs actuels de Covid reviennent mercredi, le Barça devrait avoir plus qu’assez de bons joueurs pour naviguer dans une égalité délicate et passer au tour suivant : 2-0 pour les champions.