Linares Deportivo vs Barcelone, Copa del Rey : score final 1-2, le Barça se qualifie pour les huitièmes de finale avec une victoire difficile

Barcelone a commencé sa défense du titre de la Copa del Rey avec une victoire acharnée 2-1 sur Linares Deportivo sur la route pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Barça a dominé tout le match et aurait dû mettre la cravate hors de vue, mais a raté beaucoup de choses d’occasions et a dû revenir par derrière en seconde période pour remporter la victoire et passer à la Coupe.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a abordé la première mi-temps comme il se doit face à une équipe de troisième division : totalement dominant. Les Blaugrana avaient plus de 80% de possession et ont envoyé beaucoup de corps vers l’avant et ont créé plusieurs occasions de marquer au moins une ou deux fois, mais une mauvaise finition et une mauvaise prise de décision dans le dernier tiers les ont empêchés de marquer.

Linares s’est assis dans une forme compacte de 4-4-2 essayant de fermer les espaces et a frappé le Barça sur le compteur, et ils n’ont créé qu’une seule chance mais c’était suffisant pour leur donner un but : Carnicer a envoyé un centre dans la surface de l’aile droite , et Hugo Díaz s’est retrouvé seul à l’intérieur de la surface de réparation grâce à une erreur d’Óscar Mingueza et a marqué le premier but de la tête.

Le Barça a continué à attaquer pendant le reste de la mi-temps et aurait dû trouver un égaliseur, mais leurs problèmes devant le but ont continué et l’équipe à domicile était à 45 minutes d’un bouleversement géant. Le Barça pourrait-il renverser la vapeur en seconde période ?

DEUXIÈME PARTIE

Xavi a sorti les gros calibres pour la seconde mi-temps, avec Gerard Piqué, Frenkie De Jong et Ousmane Dembélé après la pause pour tenter de déclencher le retour. Dembélé était le plus brillant du trio et a complètement repris le jeu avec son rythme et son habileté, et il a été impliqué dans tout ce que le Barça a fait de bon dans les 15 premières minutes de la mi-temps.

Les Blaugrana ont continué à créer et à rater chance après chance, mais ils ont finalement trouvé le fond des filets grâce à un beau curleur de Dembélé à 25 mètres dans la lucarne. Cinq minutes plus tard, une contre-attaque rapide s’est terminée par une superbe finition de Ferran Jutglà et le Barça menait 2-1 à 20 minutes de la fin.

Linares n’a pas abandonné et s’est vu refuser un but pour hors-jeu et a touché la barre transversale peu de temps après, et le match était toujours à gagner alors que nous atteignions les 10 dernières minutes. Le Barça a cherché à gérer le jeu avec un bon et intelligent travail de possession, mais il a continué à faire des erreurs stupides et à perdre des ballons faciles au milieu de terrain, ce qui a donné à Linares la possibilité d’attaquer.

Mais l’équipe à domicile n’a pas été en mesure de trouver une réelle opportunité de marquer et le Barça a réussi à manquer le temps imparti, et le coup de sifflet final est venu envoyer les champions aux huitièmes de finale. Le Barça a rendu cela beaucoup plus difficile qu’il ne l’aurait dû ont, et le besoin d’un attaquant de haut niveau est devenu encore plus évident dans celui-ci. Il aurait dû être cinq ou six, au moins. Au lieu de cela, il était inutilement nerveux. Mais une victoire est une victoire, surtout avec 15 joueurs absents.

Linares: Razak; Perejón, Guerrero, Josema, Barbosa; Sanchidrián (Luna 88′), Meléndez (Carracedo 56′), Rodri, Carnicer (Marín 56′); Díaz (Etxaniz 70′ (Castillo 88′)), Copete

But : Diaz (19′)

Barcelone: Neto ; Mingueza, Eric, Araujo (Piqué 46′) ; Akhomach (Dembélé 46′), Alves, Busquets, Puig (De Jong 46′ (Sanz 75′)), Alba ; Nico, Jutglà

Buts : Dembélé (63′), Jutglà (69′)