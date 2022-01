Linares Deportivo vs. Barcelone en direct, demi-finales de la Copa del Rey, chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, comment regarder

Linares Deportivo accueillera Barcelone en huitièmes de finale de la Copa del Rey mercredi tandis que le Barça cherche à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Linares vient de remporter une victoire 2-1 sur Alaves en Copa, mais connaîtra son test le plus difficile à ce jour lorsqu’il affrontera Barcelone. Pendant ce temps, le Barça cherche son deuxième titre en Copa del Rey en autant d’années qu’il cherche à passer au tour suivant cet après-midi.

Demi-finales : Linares Deportivo contre Barcelone

mercredi 5 janvier

13 h 30 HE

Compositions de départ de la Copa del Rey

Composition de départ possible de Linares Deportivo :

Brimah ; Perejon, Lara, Gomez, Barbosa ; Sanchidrian, Alex, Rodri, Carnicer ; Diaz, Etxaniz

Onze de départ possibles à Barcelone :

Néto ; Alves, Mingueza, Garcia, Araujo; Nico, F de Jong, Puig ; Akhomach, Jutgla, Dembélé

