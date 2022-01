Linares Deportivo vs Barcelone en direct: programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Copa del Rey en ligne

BIENVENUE À L’ESTADIO DE LINAREJOS !!! La maison confortable de l’équipe de troisième division Linares Deportivo est le site du plus grand match de la courte histoire du club alors qu’ils accueillent le puissant Barcelone pour un huitième de finale de Copa del Rey. Il s’agit d’un match à élimination directe, il doit donc y avoir un vainqueur ce soir, et le Barça commence sa défense du titre avec 15 joueurs manquants mais toujours favoris pour avancer. Cela devrait être amusant, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

(Remarque : les commentaires ne seront ouverts que lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées, car nos commentateurs adorent commenter et il y a parfois trop de commentaires dans la section des commentaires)

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Copa del Rey, 16es de finale

Date/Heure: Mercredi 5 janvier 2022, 19h30 CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 18h30 GMT (Royaume-Uni), 13h30 HE, 10h30 PT (USA), 12h IST (Inde, jeudi)

Lieu: Estadio Municipal de Linarejos, Linares, Espagne

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

COMMENT REGARDER, STREAM COPA DEL REY

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada, Inde), Premier Sports 1 (Royaume-Uni), Startimes World Football (Nigeria), DAZN 1 (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), Premier Player (Royaume-Uni), autres

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Enfin, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !