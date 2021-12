Linares s’inspire de Jaén pour continuer en Coupe

13/12/2021 à 21h00 CET

Les Linares Sportives, Première équipe RFEF, tentera de répéter l’exploit réalisé par le Real Jaén en 2019 quand, en équipe de troisième division, ils ont éliminé Alavés en Coupe, qui demain sautera au stade de Linarejos avec une formation pleine de joueurs remplaçants.

Justement, l’actuel sélectionneur de l’équipe andalouse, Alberto González, réalisé Real Jaén quand le 17 décembre 2019 battre Alavés 3-1 à La Victoria, avec des objectifs de Ocana, Miguel Martin Oui Fran Hernandez, devant les deux Père Pons pour les habitants de Vitoria.

Protégé dans cet exploit et dans les cinq jours qu’il a été invaincu dans la Ligue, avec quatre victoires et un nul dans le groupe 2 de sa catégorie, en plus du succès au premier tour contre Nástic de Tarragona aux tirs au but, Linares veut précipiter toutes les options pour venir à bout de l’équipe formée par Javier Calleja.

Alberto González prévoit une rotation par rapport à l’équipe qui a fait match nul samedi dernier contre le Balompédica Linense dans sa maison, où il s’attend demain à une fréquentation de quelque 5 000 personnes.

L’équipe de jienense affrontera un club de catégorie supérieure pour la troisième saison consécutive après avoir été égalé lors de la campagne 2019/2020 avec Gérone (deuxième A), qui a gagné 1-2, et lors de la dernière édition avec Séville, qui a gagné 0-2.

Devant, Les remplaçants d’Alavés seront mis à rude épreuve lors de leur deuxième tour d’échanson après avoir changé de rythme en Liga Santander après avoir marqué un point contre Getafe.

Le triomphe contre Unami Segoviano, dans un match qui a été rompu après le départ des joueurs les plus importants des babazorros de ce parcours, C’était un exemple de ce à quoi l’équipe basque peut s’attendre contre un plus grand rival dans une compétition qui n’a pas bien marché ces dernières années et qui a un souvenir amer de Jaén.

Tout pointe vers l’entraîneur madrilène, Javi Calleja, compter à nouveau avec plusieurs joueurs qui ont agi au premier tour Quoi Antonio Sivera dans le but, avec javi lopez Oui Saul Garcia sur les côtés.

Il est possible que les Français Florian Lejeune participer à la « fois & rdquor; initial en raison du fait qu’il ne pourra pas jouer dans la ligue en raison d’une suspension et forme une paire avec Alberto Rodríguez “Tachi & rdquor; dans l’axe de l’arrière.

Lésions de Ximo Navarro Oui Thomas Pina, en plus du positif de Matt Miazga, conditionneront les rotations également au centre du terrain où elles pourront agir dès le départ Alex Balboa Oui Toni Moya.

Ivan Martin Oui Miguel de la Fuente ils sont candidats pour occuper les flancs offensifs, tandis que Programme de Mamadou Oui Jean guidetti Ils pourraient occuper la zone la plus avancée du Glorious.

Les files d’attente probables

Linares Deportivo: Razak; Perejón, Fran Lara, Josema, Marín, Sanchidrián, Meléndez, Rodri, Carnicer, Etxaniz et Hugo Díaz.

Alaves: Sivera; Saul García, Lejeune, Tachi, Javi López ; Toni Moya, Balboa, Iván Martín, Miguel ; Guidetti et Sylla.

Arbitre: Isidro de Mera Escuderos (C. Castilla-La Mancha).

Stade: Linarejos.

Programme: 21.00 heures.