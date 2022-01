L’incendie d’un immeuble du Bronx tue plusieurs personnes, dont des enfants et des pompiers parmi les blessés

Au moins neuf enfants figuraient parmi les 19 personnes tuées dans un incendie massif qui a ravagé un immeuble d’appartements de grande hauteur dans le Bronx dimanche matin, ont confirmé des sources d’incendie à Fox News.

Un responsable des pompiers a déclaré à Fox News qu’il y avait plus de 60 blessés au total, dont plus de la moitié grièvement.

Quatre pompiers figuraient parmi les blessés. L’un d’eux a été grièvement blessé, mais aucune de ses blessures ne met sa vie en danger, a déclaré le responsable des pompiers.

Le maire Eric Adams a déclaré que les réservoirs d’oxygène des pompiers étaient vides mais « ils ont quand même poussé à travers la fumée ».

Il a déclaré que l’incendie provenait d’un radiateur, mais a fourni plus de détails.

Les pompiers travaillent sur les lieux d’un incendie mortel dans un immeuble du Bronx le dimanche 9 janvier 2022, à New York. (Photo AP/Yuki Iwamura)

« Environ 200 membres du FDNY opèrent sur les lieux d’un incendie à 5 alarmes au 333 East 181 Street dans le Bronx », a tweeté le service d’incendie de New York plus tôt dimanche, ajoutant qu’il y avait eu plus de 30 « blessés graves de civils ».

« Nous nous attendons à de nombreux décès », a déclaré le commissaire du FDNY Daniel Nigro lors d’une conférence de presse. Il a dit que c’était l’un des pires incendies de la ville de mémoire récente.

Un incendie dans le Bronx fait des dizaines de blessés. (FDNY)

« Les conditions de fumée dans ce bâtiment sont sans précédent », a ajouté Nigro.

L’inhalation de fumée était la cause des blessures et personne n’a été brûlé, selon les autorités.

L’incendie s’est déclaré aux deuxième et troisième étages de l’immeuble dans un appartement en duplex du quartier Tremont du Bronx, a rapporté le New York Times. L’incendie a commencé juste avant 11 heures

Des photos publiées en ligne montraient une échelle de sauvetage étendue jusqu’à une fenêtre du huitième étage. Plus de 30 personnes ont été transportées dans cinq hôpitaux, la majorité des victimes souffrant de graves inhalations de fumée, a déclaré Nigro.

Nigro a comparé la gravité de l’incendie à l’incendie du club social Happy Land, qui a tué 87 personnes en 1990 lorsqu’un homme a mis le feu au bâtiment après s’être disputé avec son ancienne petite amie et avoir été expulsé du club.

Selon Nigro, l’incendie de dimanche a pris naissance dans un appartement en duplex s’étendant sur les deuxième et troisième étages. Les pompiers ont trouvé la porte de l’appartement ouverte, a-t-il dit, ce qui a apparemment permis au feu de s’accélérer et de répandre rapidement la fumée vers le haut.

On ne pense pas que l’incendie soit d’origine suspecte, mais la cause fait l’objet d’une enquête.

L’incendie de dimanche survient quelques jours seulement après qu’un incendie a éclaté dans un duplex de trois étages à Philadelphie, tuant au moins 12 personnes, dont huit enfants.

L’incendie s’est produit dans une propriété appartenant à la Philadelphia Housing Authority et les quatre détecteurs de fumée à l’intérieur du bâtiment ne fonctionnaient pas, selon le commissaire adjoint aux incendies de Philadelphie, Craig Murphy.

