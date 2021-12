L’incendie d’une maison le matin de Noël laisse le père et ses deux enfants morts, la femme et l’aîné des enfants blessés

Un père et deux de ses fils sont décédés après qu’un incendie a ravagé leur maison le matin de Noël.

Les autorités ont déclaré que l’incendie s’était déclaré samedi à 1 h 22 au domicile de la famille King à Quakertown, en Pennsylvanie, et avait tué Eric King et ses deux jeunes fils, Liam et Patrick, selon Fox 29 Philadelphia.

UN CHRONOMÉTREUR DE MSNBC APPELLE À LA FIN DU TRACKER NORAD DU PÈRE NOL « HORS DE PRÉOCCUPATION POUR LA SÉCURITÉ DU PÈRE NOL » DE L’ARMÉE AMÉRICAINE

L’épouse d’Eric King, Kristin, et le fils aîné du couple, Brady, ont pu échapper aux flammes tandis que le reste de la famille était piégé à l’intérieur. Les deux membres survivants de la famille ont été soignés pour inhalation de fumée à l’hôpital.

Les deux chiens de la famille ont également péri dans l’incendie.

Le feu avait déjà ravagé la maison lorsque les pompiers sont arrivés, et les flammes n’ont été maîtrisées qu’à 2h34 du matin.

UN HOMME ÂGÉ DE LA PENNSYLVANIE TIRE ET TUE UN INTRUS À LA MAISON À MOITIÉ NU QUI A AUSSI SA FEMME, DIT LA POLICE

L’incendie s’est déclaré dans la zone près de l’arbre de Noël et de son éclairage, selon NBC 10 Philadelphia, mais les autorités affirment que l’enquête sur la cause officielle est en cours.

« Cette nouvelle est dévastatrice pour la communauté du district et la région de Quakertown en général », a déclaré le district scolaire local dans un communiqué. « Eric et Kristin sont très actifs dans la communauté et le genre de personnes qui en font un endroit spécial où vivre et fréquenter l’école. Le district scolaire envoie ses sincères condoléances à la famille King et à leurs nombreux amis et parents.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une page GoFundMe a été créée pour aider les membres survivants de la famille, et elle a collecté plus de 200 000 $ en seulement 10 heures après avoir fixé un objectif de don cible de 20 000 $.