L’incendie massif de Dixie en Californie atteint 11 fois la taille de Washington, DC ⋆ 10z viral

Le plus grand incendie de forêt en 171 ans d’histoire de la Californie engloutit désormais presque autant de terres que l’ensemble d’un État. L’incendie de Dixie – qui a incinéré la ville de Greenville Gold Rush mercredi soir dernier – a explosé à 783 miles carrés, soit environ les deux tiers de la superficie de Rhode Island.

Photo de Trevor Bexon/.

D’un autre point de vue, le Dixie Fire est 11 fois plus grand que le District de Columbia.

“Les incendies dangereux font partie d’une centaine de grands incendies qui brûlent mercredi dans 15 États, principalement dans l’Ouest, où les conditions de sécheresse historiques ont laissé les terres desséchées et prêtes à être allumées. L’extrémité est de l’immense incendie de Dixie en Californie du Nord a éclaté mardi alors que les vents de l’après-midi augmentaient, ont déclaré des responsables des pompiers. Brûlant des arbres secs, des broussailles et de l’herbe, l’incendie a détruit au moins 1 045 bâtiments, dont plus de la moitié des maisons dans le nord de la Sierra Nevada », a rapporté l’Associated Press mercredi. “Des images satellites récemment publiées ont montré l’ampleur des destructions dans la petite communauté de Greenville qui a été incinérée la semaine dernière lors d’une explosion de flammes.”

Le Dixie Fire n’est pas seulement le plus grand enfer de Californie. C’est l’incendie le plus immense des États-Unis et menace 14 000 foyers.

“Il fait environ la moitié de la taille du complexe d’août, une série d’incendies causés par la foudre en 2020 dans sept comtés qui ont été combattus ensemble et que les responsables de l’État considèrent comme le plus grand incendie de forêt de Californie au total”, a écrit AP.

Le département californien des forêts et de la protection contre les incendies s’est efforcé de maîtriser les flammes, mais seulement 30 pour cent de l’incendie est maîtrisé.

Une grande partie de l’ouest des États-Unis a étouffé sous une chaleur sans précédent cet été, déclenchant des centaines d’incendies de forêt que les équipes d’urgence luttent désespérément – ​​et dans certaines localités, échouent complètement – ​​à contrôler ou à éteindre.

Mais le problème ne se limite pas à cette région.

“Les scientifiques disent que le changement climatique a rendu la région beaucoup plus chaude et plus sèche au cours des 30 dernières années et continuera à rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs”, a noté AP jeudi. “Plus de 20 000 pompiers et personnel de soutien luttaient contre 97 incendies de forêt couvrant 2 919 milles carrés (7 560 kilomètres carrés) dans 13 États américains.”