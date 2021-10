L’incertitude dans l’action des prix XRP pourrait être un signal négatif !

Malgré les hauts et les bas, XRP occupe une position relativement plus élevée et se classe parmi les leaders mondiaux de la cryptographie. Il s’agit d’une crypto-monnaie unique en son genre et qui a offert une valeur considérable aux investisseurs en raison de sa popularité et de ses cas d’utilisation réels. XRP occupe actuellement la 6e position en termes de capitalisation boursière avec un actif total en circulation de 50,94 milliards de dollars. Cet actif a été à la lumière de sa simple offre en circulation de 46% de ses pièces totales.

XRP a généré un rendement élevé de 420% depuis le début de cette année. Pourtant, il n’a pas été en mesure d’atteindre une nouvelle valeur record depuis décembre 2018. La lutte, la concurrence, les poursuites et les controverses pèsent lourdement sur cet actif numérique. En fait, XRP est l’une des rares crypto-monnaies qui fonctionnent avec les monnaies fiduciaires.

Analyse des prix XRP

L’action des prix XRP semble problématique à court terme, et de telles bougies incertaines pourraient prolonger la volatilité à laquelle nous assistons ici.

Tableau de prévision des prix XRP

Le XRP est devenu un actif positif après trois mois d’arrêt entre mai et août 2021. Le rallye qui a suivi à l’échelle de l’industrie a aidé le XRP à passer du niveau de 0,51 $ à un sommet de 1,40 $, mais n’a pas pu conserver ses gains. La comptabilisation des bénéfices qui en résulte a mis en évidence la faiblesse de l’action des prix de cette crypto-monnaie par rapport à Bitcoin et ETH. De l’autre côté, la prolongation de ses poursuites auprès de la SEC en créant un conflit interne avec les détenteurs de ces pièces, qui sortent de leurs positions dans l’espoir de réaliser des bénéfices plus élevés avec la volatilité imminente.

Depuis qu’il a pris le support de 0,8744 $ en septembre la semaine dernière, malgré un mouvement positif, des nuages ​​​​sombres attirent le XRP. L’action des prix un jour a été très volatile, atteignant de nouveaux hauts et bas le même jour. Cette bagarre a diminué l’intérêt des acheteurs, comme l’indique le niveau RSI, qui peut être vu plonger de 59 à 48 et continue de baisser. MACD, d’autre part, a donné un signal clair de croisement baissier, ce qui est un sujet de préoccupation pour ceux qui sont piégés dans XRP avec de lourdes pertes.

Bien que briser 200 niveaux DMA devrait être difficile, nous avons été témoins d’achats soudains à chaque fois que XRP a dépassé ce niveau. Selon la prévision de prix Ripple par CryptoNewsZ, la hausse de 200 niveaux DMA au-dessus de 1 $ pourrait être positive après la rupture de ce niveau, mais ce sera un pari risqué.

