L’incertitude de la sortie de la bande-annonce de No Way Home continue de croître

Il ne fait aucun doute que la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est l’une des bandes-annonces les plus attendues de l’année. On a tellement parlé du plus gros spoiler de Spider-Man 3 que les fans ont hâte de voir si les bandes-annonces y répondront. Sony et Marvel ont fait de leur mieux pour ne pas gâcher la grande surprise de No Way Home, mais le secret du multivers est dévoilé depuis des mois. Il est peu probable que les premières bandes-annonces confirment l’un des secrets de Spider-Man 3. Mais Sony et Marvel pourraient avoir une meilleure raison de retarder la sortie de la première bande-annonce.

La nouvelle pandémie de coronavirus a forcé Sony à reporter à nouveau la suite de Venom, et on craint que les films MCU aient un destin similaire. No Way Home pourrait être l’un d’entre eux, selon l’évolution de la situation. En attendant plus de clarté, plusieurs développements ont mis en évidence l’incertitude entourant la sortie de la bande-annonce de No Way Home.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix ​​catalogue : 56,99 $ Prix : Était 57 $, maintenant 34,95 $ Vous économisez : 22,04 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un initié a affirmé il y a quelques jours que la première bande-annonce de No Way Home était actuellement en cours de doublage pour l’Inde. Cela indiquait qu’une version pourrait être proche, bien que l’initié n’ait pas partagé de détails spécifiques. Sony India a prétendument confirmé les efforts de doublage, mais il n’y a eu aucun commentaire sur les plans de sortie réels. Le leaker n’a pas pu dire si Sony et Marvel publieraient la bande-annonce avant Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui sortira le 3 septembre.

Sortie de la bande-annonce de No Way Home à la CinemaCon ?

Shang-Chi vient de faire sa première sur le tapis rouge et les premières réactions sont déjà connues. Malgré le nombre croissant de cas delta de coronavirus, Disney va de l’avant avec un lancement en salle uniquement pour le film.

CinemaCon 2021 aura lieu du 23 au 26 août à Las Vegas. Un initié bien connu du MCU a déclaré sur Twitter que Sony et Marvel publieraient la bande-annonce de Spider-Man 3 à CinemaCon. Mais la sortie ne serait pas publique, selon Daniel Richtman.

Il a tiré le tweet, mais pas avant que Reddit ne l’ait attrapé. Richtman n’a pas toujours été précis avec ses fuites de MCU. Mais il a dit ces dernières semaines que la sortie de la bande-annonce de No Way Home n’était pas proche. Le fait qu’il ait supprimé le tweet souligne l’incertitude entourant la sortie du film.

Changements dans la version d’Eternals ?

Séparément, le patron de Marvel, Kevin Feige, a répondu à des questions sur la date de sortie d’Eternals lors de la première de Shang-Chi de lundi soir. Sa réponse pourrait être pertinente pour la sortie de la bande-annonce de No Way Home, car Feige semblait indiquer qu’une première jour et date sur Disney + n’était pas exclue pour Eternals.

Les fans regarderont-ils #Eternals à la maison ou au cinéma ? “Je pense qu’un théâtre serait ma préférence et Chloé [Zhao]la préférence de. Nous verrons où nous irons avec ça », explique Kevin Feige. https://t.co/Tgq3Td0b9l pic.twitter.com/GyCIz04kjs – Variété (@Variety) 17 août 2021

“Je pense qu’un théâtre serait ma préférence et Chloé [Zhao]’s préférence », a-t-il déclaré à Variety. “Nous verrons où nous allons avec ça.”

Ce n’est pas une position inhabituelle pour une première de film pendant la pandémie. Cependant, Disney n’a prévu qu’une seule sortie jour et date pour les films MCU de cette année. Black Widow a été créé en juillet pour enregistrer les numéros de streaming. Shang-Chi, Eternals et No Way Home étaient tous censés sortir exclusivement en salles. Une sortie Disney Plus suivrait environ 45 jours après la première. Du moins, ce sera le cas avec les films de Marvel. Disney l’a déjà confirmé en faisant référence à “l’expérience” de sortie de Shang-Chi.

Les commentaires de Feige ci-dessus ne suggèrent pas qu’un retard d’Eternals est dans les cartes. C’est toujours une possibilité, mais Marvel ne ferait pas une telle annonce lors de la première sur le tapis rouge d’un autre grand succès du MCU.

Les plans de la première de Shang-Chi inchangés

Pourtant, la réponse de Feige laisse place à l’interprétation. Disney et Marvel pourraient devoir modifier leurs plans de sortie de MCU. Et si cela se produit, cela pourrait avoir un impact sur Spider-Man 3, entraînant potentiellement des retards supplémentaires dans la bande-annonce de No Way Home. Des rapports précédents indiquaient que Feige était un fervent partisan des sorties en salle uniquement pour les films MCU. Disney était celui qui voulait sortir Black Widow sur Disney Plus, selon les rumeurs.

Il n’y a rien d’officiel à ce sujet, nous devrons donc attendre et voir comment Shang-Chi se débrouille au box-office au début du mois prochain. Nous soulignerons que nous n’avons pas non plus vu de nouvelles images d’Eternals ces dernières semaines. Mais Marvel a au moins publié quelques teasers jusqu’à présent.

Eternals et Spider-Man: No Way Home arrivent respectivement le 5 novembre et le 17 décembre.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : Au lieu de 50 $, maintenant 39,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission