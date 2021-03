Mme Zaghari-Ratcliffe a été arrêtée en 2016 alors que les autorités iraniennes avaient largement réfuté des allégations d’espionnage et achevaient la dernière partie de sa peine en résidence surveillée en raison de la crise du coronavirus.

Il a déclaré: «Dans le grand schéma des choses, elle sera traduite en justice et un juge décidera de ce qui se passera, il pourrait ne pas décider demain, nous ne savons pas à ce stade s’il s’agit d’un procès court ou long, et si c’est une série d’accusations lourdes à venir ou ce qui s’est passé la dernière fois.

M. Ratcliffe a poursuivi: «Le tribunal révolutionnaire n’a pas pour mission d’acquitter des personnes, il ne fait que des condamnations, mais il peut prendre son temps et la peine peut varier.

M. Ratcliffe a déclaré que l’ambassade britannique en Iran avait refusé d’accompagner sa femme au procès de dimanche, le décrivant comme une occasion manquée de la protéger et de faire une «différence profonde» pour les Iraniens britanniques détenus dans le pays.

Il a déclaré: «S’ils étaient partis – c’est un peu difficile d’être autorisé à entrer dans la salle d’audience parce que vous avez techniquement besoin de l’autorisation de l’autre gouvernement – mais ils auraient pu facilement l’accompagner au tribunal et signaler que` `nous sommes à côté elle, elle est citoyenne britannique et nous vous surveillons », c’est une occasion manquée et ce n’est pas la première fois qu’ils ratent l’occasion de la protéger.»