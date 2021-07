L’incertitude prévaut alors que les contrats à terme Bitcoin de décembre 2021 montrent un schéma inversé

in

On ne sait pas encore si les récentes nouvelles de Binance concernant sa suspension temporaire du système financier britannique sont le principal moteur de la baisse actuelle des prix du Bitcoin (BTC). Comme l’a rapporté Cointelegraph, l’échange a envoyé des e-mails aux clients concernés, mais n’a donné aucun détail.

Quelle que soit la raison de la faiblesse des prix, les contrats dérivés ont commencé à montrer des bizarreries, ce qui pourrait être un signe inquiétant.

Les contrats à terme trimestriels sur Bitcoin sont les instruments préférés des baleines et des bureaux d’arbitrage. Bien qu’il puisse sembler compliqué pour les détaillants en raison de sa date de règlement et de la différence de prix par rapport aux marchés au comptant, son avantage le plus important est l’absence de taux de financement fluctuant.

Lorsque les traders optent pour des contrats perpétuels (opérations inversées), des frais sont généralement facturés toutes les 8 heures et varient en fonction du côté qui demande le plus d’effet de levier. D’autre part, les contrats d’expiration à date fixe sont généralement négociés à une prime par rapport aux échanges réguliers du marché au comptant.

Cet effet se produit lorsque les vendeurs reportent le règlement, ils demandent donc une compensation pour ce temps.

Primes à terme Bitcoin annualisées. Source : BitcoinFuturesInfo.com

Comme indiqué ci-dessus, le contrat du 24 septembre se négocie à une prime annualisée de 2,2% sur Deribit, tandis que le contrat du 31 décembre est à 3,8%. Cette courbe est précisément ce à quoi il faut s’attendre sur des marchés sains car une période de règlement plus longue amènerait généralement les vendeurs à demander une prime plus substantielle.

Notez que les bureaux d’arbitrage mettent en œuvre une activité « Cash and Transport » décente, achetant du Bitcoin et en même temps coupant (vendant) le contrat à terme. Ces acteurs ne parient pas effectivement sur une évolution négative des prix car leur exposition nette est plate, mais cette activité limite la prime sur les contrats à terme.

Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, la prime à 3 mois est-elle inférieure à 4 % ?

Par conséquent, une paire d’échanges présentant une courbe à terme plate ou légèrement inversée ne doit pas être interprétée comme un indicateur baissier. Plus important encore, les investisseurs devraient mesurer la prime à terme à 3 mois, qui devrait rester supérieure à 4% annualisée.

Chaque fois que cette métrique tombe en dessous, cela indique un manque d’intérêt pour l’effet de levier long et est interprété comme baissier.

Actuellement, la base annualisée moyenne (prime) pour septembre des quatre bourses examinées s’établit à 3,3 %, ce qui est assurément préoccupant.

Cependant, ce n’est pas inhabituel après que le marché a connu une correction de 50 %. Cette situation doit être interprétée simplement comme un manque de confiance de la part des acheteurs plutôt que comme un signal baissier alarmant.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.