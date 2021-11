Antonio Giovinazzi dit qu’il n’est pas plus près de connaître son avenir, car Alfa Romeo n’a pas encore confirmé qui prendra la dernière place sur la grille de Formule 1 pour 2022.

Giovinazzi a déclaré qu’il « essayait de demander chaque semaine » une prolongation de son contrat jusqu’en 2022 « mais il n’y a toujours pas de nouvelles, pas de réponses, donc malheureusement c’est comme ça ».

« Ce n’est pas l’idéal de venir [to] la piste, que vous ne savez pas ce que vous ferez l’année prochaine et ce qui se passera, mais c’est comme ça et j’espère que nous pourrons bientôt connaître de mauvaises ou de bonnes nouvelles », a poursuivi Giovinazzi. « Donc, au moins, nous savons ce qui se passera alors et ce sera mieux pour tout le monde dans l’équipe. »

Giovinazzi a déclaré que le manque de clarté sur son avenir n’était « pas facile » mais qu’il n’y avait « rien que je puisse faire » à part attendre que le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, prenne sa décision.

« La seule chose que je puisse faire est de conduire la voiture, d’apporter les résultats et ce n’est pas ma décision. Donc c’est plus pour Fred que pour moi.

Giovinazzi a régulièrement battu son coéquipier champion du monde Kimi Raikkonen en qualifications cette année, mais dit que ce n’est « pas mon seul objectif » et qu’il a besoin de meilleurs résultats en course. « Je suis content que ça se soit bien passé en qualifications, mais ce qui nous manque, ce sont les points.

« Si nous cherchons aussi le résultat de la course avec Kimi, nous sommes devant, mais nous avons moins de points et ce n’est pas bon. C’est ce que je veux, marquer plus de points d’ici à Abu Dhabi est l’objectif principal pour le moment.

Les arrivées répétées juste en dehors du top 10 l’ont « beaucoup frustré », a-t-il déclaré. « Courir jusqu’à la 11e place n’est pas génial. Istanbul, nous n’étions qu’à un coin de ce top 10, Austin c’était un peu plus difficile, mais j’espère que cette fois nous pourrons être dans les points. C’est ce que nous devons faire.

