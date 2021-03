L’incertitude sur la reprise augmente – The Financial Express

Avec la résurgence de nouveaux cas de coronavirus et des restrictions localisées, l’incertitude sur la reprise économique s’est accrue. Alors qu’un an après le verrouillage, les indicateurs à haute fréquence font état de tendances mitigées, les marchés – Sensex et Nifty 50 – ont doublé, atteignant de nouveaux sommets grâce à la flambée des flux de capitaux étrangers. L’IIP s’est contracté de 1,6% en glissement annuel en janvier, contre une croissance de 1,6% en décembre. La production minière et manufacturière a baissé de 3,7% et 2%, respectivement, en janvier 2021. La production industrielle s’est contractée de 12,2% au cours de la période d’avril à janvier de l’exercice en cours. Même les numéros de factures électroniques indiquent un aplatissement de l’activité de fabrication et de commerce.