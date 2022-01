L’incidence atteint 2 295 cas pour 100 000 habitants

01/03/2022

Le à 20:47 CET

.

L’année commence avec 372 766 nouvelles infections à coronavirus, là encore des chiffres inédits depuis le début de la pandémie, qui font monter en flèche le incidence cumulée à 2 295 (520 points de plus que jeudi), et le taux d’occupation en ucis à 21,8%, bien au-dessus des 15 % établis par le ministère de la Santé comme étant à haut risque.

Selon la première mise à jour des données de la pandémie 2022 au niveau national, tout indique que la transmission sur la sixième vague Il n’a pas encore atteint le plafond et depuis jeudi dernier il y a eu 68 décès supplémentaires et la pression hospitalière, même si elle n’augmente pas au même rythme que les infections, elle montre une augmentation et monte à 10,1% (patients covid dans le service).

Ce sont encore des chiffres provisoires, en raison de retards dans les notifications provenant des jours fériés, mais plus longs que les jours de Noël. Entre le 24 et le 27 décembre, 158 147 infections de moins ont été signalées que ce lundi.

De plus, depuis le 27 décembre Il y a 2 809 autres patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux espagnols et 269 de plus dans les ucis.La Catalogne, avec 40,2 % d’occupation dans ses ucis, continue d’être la commune qui subit la plus forte pression sur ces unités de soins intensifs, suivie du Pays basque, avec 30,7 %. Cependant, à l’extrême opposé, et à 30 points d’écart, se trouvent ceux de la Galice (6,5% et de l’Estrémadure (6,7%).

Au-dessus de la moyenne nationale (21,8 %) se trouvent également les ucis de Aragón (25,1%), Castilla y León (28,1%), Ceuta (23,5%), Communauté Valencienne (25,7%) et Madrid (23,1%).

La une plus grande transmission se poursuit en Navarre (5 523), qui dépasse les 5 000 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, suivi du Pays basque (4 142).

Toutes les communautés sont au-dessus de la risque élevé de contagion (plus de 500 cas selon le dernier feu de la Santé et des communautés), avec le Pays Basque, avec plus de 4 000 (4 142), l’Aragon et, Castilla y León, au-dessus de 3 000, La Rioja, au-dessus de 2 000 et le reste de les territoires, plus d’un millier.

le Pays Basque arrive en tête de liste des communautés avec le plus d’infections au cours des dernières 24 heures, avec 8 884 nouveaux positifs, suivie de la Catalogne, avec 4 482, et de Madrid, avec 4 293.

En 2021, le covid a laissé 4 708 667 infections en Espagne et 38 495 décèsSelon les données de Santé de lundi, qui révèlent que le taux d’occupation des hôpitaux est inférieur d’un point à celui enregistré il y a un an -dans la hausse de la troisième vague- et de 1,2 point à l’ucis.