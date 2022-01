L’incidence continue d’augmenter avec 2 433 cas et 116 décès

01/04/2022

Le à 20:09 CET

.

Les communautés autonomes ont notifié le ministère de la Santé mardi 117 775 nouveaux cas de COVID-19[feminine, 72 867 d’entre eux ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres sont plus élevés que ceux du même jour la semaine dernière, lorsque 99 671 positifs ont été signalés, ce qui montre la tendance à la hausse de l’évolution de la pandémie.

Le nombre total d’infections en Espagne est déjà passé à 6 785 286 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 2 433,94 points, contre 2.295,80 points ce lundi. Au cours des deux dernières semaines, un total de 1 153 324 positifs ont été enregistrés.

Dans le rapport de ce lundi, ils ont été ajoutés 116 nouveaux décès, contre 168 lundi. Jusqu’à 89 689 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère.

Actuellement, il y a 12 942 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (12 339 lundi) et 1 983 en soins intensifs (1 974 hier lundi). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 2 044 entrées (1 641 lundis) et 1 706 nouvelles arrivées (738 lundis). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 10,58 % (10,10 % lundi) et en USI à 21,35 % (21,18 % lundi).

Les communautés autonomes ont réalisé 2 459 880 tests diagnostiques, dont 1 235 087 ont été PCR et 1 224 793 tests antigéniques, avec un taux global pour 100 000 habitants de 5 230,87.

Pendant, le taux de positivité s’élève à 28,78 pour cent, contre 28,46% lundi. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ce chiffre soit inférieur à 5 % pour considérer la propagation du virus comme « contrôlée ».