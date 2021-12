L’incidence continue d’augmenter et atteint 1 360 points avec un autre record de positifs

28/12/2021

Le à 22:04 CET

.

Avec la somme de 99 671 positifs supplémentaires, un nouveau record en une semaine de pics quotidiens, plus de six millions de personnes (6 032 297) ont été infectées par le covid en Espagne depuis le début de la pandémie, qui continue de s’intensifier avec un incidence de 1 360 cas (154 points de plus que lundi).

L’escalade des infections a commencé à monter en flèche la semaine dernière, avec un premier maximum de positifs en une seule journée le mardi 21 décembre avec 49 823 infections, qui ont été suivies de records successifs jusqu’à mardi, avec près de 100 000 cas supplémentaires. C’est presque 50% de plus en une semaine.

Mardi dernier, l’incidence était de 695,3 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, soit pratiquement doublé la semaine dernière.

Selon la mise à jour des données du ministère de la Santé mardi, l’augmentation incessante des infections n’a toujours pas d’effet parallèle sur la pression hospitalière dans la même mesure que lors des vagues précédentes : le taux d’occupation à l’ucis est de 18,71% (1 736 patients, 21 de plus que lundi), tandis qu’en usine il est de 8,06 % (9 852 patients, 322 de plus que ce lundi).

Lundi dernier, la pression dans l’usine était de 6,1% (deux points de moins), tandis qu’à ucis le taux d’occupation était de 15,7% (trois points de moins que ce mardi).

Cependant, il est inquiétante, la situation dans les unités de soins intensifs de La Catalogne, avec une occupation de 36,6%, suivie par le Pays Basque (25,4%), la Communauté Valencienne (24%) et Castilla y León (23,4%).

La Le nombre de morts de la pandémie est proche de 90 000 personnes, avec un total de 89 253 décès, dont 114 ont été notifiés au cours des dernières 24 heures. Mardi dernier, 94 décès ont été signalés, selon le rapport du ministère de la Santé.

Les contagions continuent tourné en Navarre, La Rioja, le Pays Basque et Madrid avec une incidence de plus de 2000 cas. De plus, il existe déjà 12 territoires avec une transmission de plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants en 14 jours.

La Communauté de Madrid a rejoint le groupe des autonomies ce mardi avec une incidence de cas dépassant les 2 000 cas, avec 2018, et c’est la région qui a le plus de nouveaux positifs notifiés au cours des dernières 24 heures avec 17 007 nouvelles infections, suivie de très loin pour le Basque Pays avec 5981.

De plus, ils sont déjà 12 les territoires avec une transmission de plus de 1 000 cas, et seules l’Andalousie, la Communauté valencienne et la ville autonome de Melilla restent en deçà de cette barrière.