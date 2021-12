L’incidence de covid-19 atteint jusqu’à 1 200 cas, le nombre le plus élevé de toute la pandémie

27/12/2021

Les communautés autonomes ont notifié ce lundi au ministère de la Santé 214 619 nouveaux cas de COVID-19, 23 311 d’entre eux diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux du même jour la semaine dernière, où 79 704 positifs ont été signalés, ce qui montre la grande tendance à la hausse de l’évolution de la pandémie.

Le nombre total d’infections en Espagne s’élève déjà à 5 932 626 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. La incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants, il s’élève à 1 206,21, contre 911.31 jeudi, le dernier jour où les données ont été enregistrées. Au cours des deux dernières semaines, un total de 572 355 positifs ont été enregistrés.

Dans le rapport de ce lundi, ils ont été ajoutés 120 nouveaux décès, contre 85 lundi dernier. Jusqu’à 88 793 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère. Au cours de la semaine dernière, 200 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne.

Actuellement, il y a 9 530 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (7 924 jeudis) et 1 715 aux soins intensifs (1 515 jeudis). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 1 380 admissions (1 135 jeudis) et 534 sorties (929 jeudis). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 7,69 % (6,40 % jeudi) et en USI à 18,26 % (16,27 % jeudi).

Entre le 7 et le 27 décembre, les communautés autonomes ont effectué 2 230 127 tests de diagnostic, dont 1 267 340 PCR et 962 787 tests antigéniques, avec un taux global pour 100 000 habitants de 4 742,31.

Pendant, le taux de positivité s’élève à 17,94 pour cent, contre 14,65 pour cent jeudi. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ce chiffre soit inférieur à 5 % pour considérer la propagation du virus comme « contrôlée ».

Un an de campagne de vaccination

En revanche, douze mois après le début de la campagne de vaccination avec la première piqûre à Araceli, l’octogénaire de la résidence Los Olmos à Guadalajara, 85 443 894 doses ont été administrées en Espagne.

Le bilan de vaccination du ministère de la Santé publié ce lundi indique que 89,9 de la population de plus de 12 ans ont déjà le schéma complet de vaccin. Ce pourcentage représente que 79,8 % de la population totale est déjà vaccinée avec la double dose.

86,56 % des plus de 70 ans ont déjà la dose de rappel et 23,3% des enfants de 5 à 11 ans ont déjà inoculé une dose, les principaux défis de la campagne en ce moment pour faire face à l’explosion des infections que provoque la variante omicron.

La campagne de rappel qui a débuté fin octobre dernier a déjà touché 70 % des Espagnols entre 60 et 69 ans ; et 22,53 % des 50 à 59 ans, les groupes dans lesquels l’extra ponction est la plus avancée, qui a déjà atteint 12,7 millions de personnes.

Cependant, environ 20 pour cent des Espagnols âgés de 30 à 39 ans sont toujours à la traîne (78,4 % ont terminé la vaccination) et ceux âgés de 20 à 29 ans (80,4 % ont les deux doses).

Au total, en Espagne, 85 443 894 doses des vaccins autorisés à ce jour ont été administrées au cours de ces 12 mois, dont Pfizer est celui qui a été le plus inoculé, 58,1 millions, plus les 779 000 pédiatriques. De Moderna et AstraZeneca, 14,7 et 9,7 millions respectivement ont été crevés. Les doses administrées de la dose unique de Janssen n’atteignent pas deux millions (1 979 458).