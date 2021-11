l’incidence dépasse 51 cas

11/04/2021

Le ministère de la Santé a enregistré ce jeudi, avec les données fournies par les communautés autonomes, 3.291 nouveaux cas de coronavirus, dont 1.786 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 1.515 enregistrés mercredi, ce qui porte à 5 022 546 le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 depuis le début de la pandémie.

En ce qui concerne l’incidence moyenne actuelle des infections en Espagne au cours des 14 derniers jours, le rapport montre qu’elle a augmenté de deux points, atteignant le 51,61 cas pour 100 000 habitants, comparé aux 49,31 rapportés mercredi par le département dirigé par Carolina Darias.

Quant aux personnes tuées par le Covid-19, 15 autres ont été notifiées, dont 52 ont été enregistrées la semaine dernière. Cela porte le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne à 87 477 personnes.

Il y a actuellement 1 799 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 400 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 225 admissions et 210 sorties. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 1,52% et en USI à 4,37%.