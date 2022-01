L’incidence des chirurgies de réparation de l’épaule a plus que doublé au cours des 3 derniers mois, selon les médecins

Les facteurs qui ont conduit à cette augmentation brutale des cas sont l’automédication ainsi que les traitements inappropriés en raison du confinement et la réticence à se rendre dans les hôpitaux en raison de la peur du Covid.

Les médecins du BLK-Max Super Specialty Hospital ont observé une augmentation soudaine du nombre de patients nécessitant des chirurgies arthroscopiques de l’épaule, en particulier dans la période post-seconde vague de Covid. Par rapport à la période précédente où le nombre de ces chirurgies de l’épaule était limité à seulement 5 à 6 par mois, le nombre de ces procédures de réparation a maintenant plus que doublé au cours des trois derniers mois.

Les médecins conseillent constamment à tout patient souffrant de douleurs à l’épaule pendant plus de 4 à 6 semaines de consulter un spécialiste de l’épaule afin que le problème de la « déchirure de la coiffe des rotateurs » dans les épaules soit diagnostiqué tôt et qu’un traitement approprié, qui est souvent de nature non chirurgicale au départ, peut être démarré.

Similaire était le cas d’une jeune femme au foyer, Mme Premlata (âgée de 32 ans) qui a subi une secousse soudaine à l’épaule gauche alors qu’elle portait un petit sac. Elle ne se rendait pas compte alors que cette activité apparemment insignifiante conduirait à ce que l’on appelle une «déchirure de la coiffe des rotateurs» de son épaule gauche et qu’elle devrait subir une intervention chirurgicale pour son traitement. Tout en supportant la douleur pendant plus d’un an, elle a consulté des médecins pour apaiser sa douleur intense, et au moment où elle a effectué une deuxième visite à l’hôpital BLK, où par IRM, elle a été diagnostiquée avec une déchirure de la coiffe des rotateurs sur toute l’épaisseur, nécessitant nécessairement une intervention chirurgicale. . Elle a subi avec succès une chirurgie arthroscopique de réparation de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche et est maintenant complètement soulagée de sa douleur.

« Une intervention rapide permettra non seulement aux médecins d’opter pour des options de traitement non chirurgicales, mais également d’éviter aux patients l’inconfort associé à la chirurgie (perte de temps en chirurgie, récupération et douleur postopératoires, séjour à l’hôpital et perte de temps de travail) ainsi que les frais encourus. Ce n’est que lorsque les patients négligent leur douleur à l’épaule sur une longue période de temps qu’ils peuvent nécessiter une chirurgie arthroscopique de la coiffe des rotateurs. Nous constatons de plus en plus une recrudescence des chirurgies arthroscopiques de l’épaule et souhaitons avertir le grand public que si cette douleur persiste et est longtemps négligée alors la chirurgie devient la seule option qui aurait pu être évitée. La prévalence du problème est, comme elle, très élevée, car 40% des personnes de plus de 55 ans souffrent de douleurs à l’épaule dont près de 80% ont une déchirure cachée de la coiffe des rotateurs. A déclaré le Dr Deepak Chaudhary, directeur principal, Centre d’arthroscopie et de médecine sportive, Hôpital super spécialisé BLK-Max

« Avec la longue phase de Covid-19 s’étendant sur plus d’un an et demi, de nombreux patients souffrant de douleurs à l’épaule ne réalisent pas la gravité de cette maladie. Premlata n’est qu’un exemple de patiente qui a pris sa douleur à l’épaule à la légère et n’a pas consulté un spécialiste à temps, en raison de la pandémie de Covid. De nombreux patients souffrant de douleurs à l’épaule ne subissent aucune blessure et ne ressentent initialement qu’une légère douleur ou un inconfort, qui augmente progressivement et devient particulièrement sévère la nuit. a déclaré le Dr Shiv Chouksey, consultant – Centre d’arthroscopie et de médecine sportive, hôpital BLK-Max, New Delhi

De plus, de nombreux patients de ce type sont traités avec désinvolture comme des cas d’épaule gelée (une affection qui entraîne une raideur et des douleurs dans les articulations de l’épaule) par des médecins généralistes ainsi que des physiothérapeutes et sont soumis à de longues périodes de physiothérapie sans aucun soulagement significatif. Ce n’est qu’une fois que ces patients consultent un spécialiste de l’épaule que l’étendue réelle de la blessure est révélée, qui est souvent une coiffe des rotateurs complètement déchirée avec rétraction et qui nécessite le plus souvent une réparation arthroscopique.

