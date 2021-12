L’incidence du Covid-19 continue de rebondir en Espagne et atteint déjà 234 cas

02/12/2021 à 21:19 CET

La courbe d’incidence du coronavirus accélère sa progression en Espagne avec une hausse au dernier jour de 17 points, jusqu’à 234 cas pour 100 000 habitants, avec un total de 14 500 nouvelles infections, 3 964 de plus que ce mercredi.

En outre, le ministère de la Santé a notifié 42 décès supplémentaires, qui fait grimper le nombre de décès dus au coronavirus en Espagne à 88 122 personnes.

Le secrétaire d’État à la Santé, Silvia Calzon, a rendu compte de ces données après la conférence de presse du Conseil interterritorial de la santé, dans laquelle il a précisé que l’occupation des unités de soins intensifs (USI) est passée de 8 % à 8,4 % (le seuil de risque est de 5 %), alors qu’en plante, il s’élève à 3,3 % (quelque chose au-dessus de 2 % de l’indicateur de précaution).

Au cours de la dernière semaine, l’incidence a augmenté de 30%, selon Calzón, qui a précisé que le pourcentage d’admissions de cette vague en UCI est « trois fois inférieur » aux précédents, sauf en ce qui concerne la cinquième, dans laquelle « les taux étaient similaires », a-t-il précisé.

Les rapports sur les indicateurs épidémiologiques du ministère de la Santé dénombrent 4 093 admis dans les hôpitaux en Espagne, 722 graves en réanimation (741 ce mercredi), alors que 42 décès ont été recensés (28 ce mercredi).

Les données indiquent une mise à niveau de la transmission, car au cours de la semaine dernière, l’augmentation quotidienne moyenne de l’incidence à 14 jours a été d’environ 9 points, avec un total d’infections par jour qui a oscillé entre 8 000 et un peu plus de 10 000 cas.

L’indicateur d’incidence passe également à 7 jours -record sur l’évolution de la pandémie à court terme- de 121 à 131 cas.

Au cours des dernières heures, le taux d’occupation moyen national des unités de soins intensifs a augmenté de près de 4 dixièmes, huit territoires doublant déjà l’indicateur de risque (5 %) sur la pression dans ces unités.

La Catalogne est en tête avec 14,4% d’occupation des soins intensifs, tandis que le Pays Basque et La Rioja suivent avec un peu plus de 13%.

Viennent ensuite l’Aragon (12,7%), la Navarre (11,8%), la Communauté Valencienne (11,1%), Castilla y León (11,2%) et la Communauté de Madrid (10,4%).

Seules Murcie (3,8%), la Galice (2%) et l’Andalousie (3,7%) sont en dessous du seuil de risque.

Forte augmentation au Pays Basque et en Navarre

Au Pays basque, l’incidence a augmenté de 31 points en une journée, atteignant 552 cas et dans d’autres comme La Navarre passe de 622 à 676 (54 points). Les deux sont dans l’indicateur de risque extrême (de 500 cas à plus).

A haut risque (entre 300 et 500 points) il n’y a que l’Aragon avec 435 cas, tandis que le reste des territoires se situe dans la moyenne (de 100 à 300).

Les données sanitaires indiquent que l’incidence moyenne au cours des dernières semaines des personnes non vaccinées est de 77,9 cas pour 100 000 habitants (3,7 millions de citoyens n’ont subi aucune ponction) et que le nombre de vaccinés est trois fois inférieur, 31,2 cas (37 638 438 en Espagne ont la ligne directrice complète).

« Entre le 20 septembre et le 21 novembre, l’incidence chez les personnes totalement vaccinées est bien inférieure à celle observée chez les non vaccinés », souligne le rapport Santé.

Chez les personnes vaccinées entre 60 et 80 ans, elles sont 7 fois moins susceptibles d’être infectées, 14 fois moins de se retrouver hospitalisés et leur probabilité de mourir est 14 fois inférieure à celle d’une personne non vaccinée à cet âge.

Dans le groupe des 30 à 59 ans, l’incidence totale est 2 fois inférieure à celle des non vaccinés et jusqu’à 9 fois inférieure en hospitalisation.