L’incidence se poursuit avec son escalade des infections avec 2 722 cas

01/07/2022

Le à 23:08 CET

PE

Espagne a dépassé les sept millions de personnes infectées par le coronavirus, dont 1 289 952 ont été notifiés au cours des deux dernières semaines, ce qui a augmenté l’incidence dans 148 points, jusqu’à 2 722 cas.

En pleine montée de la sixième vague, et sans que le nombre d’infections ait atteint un plafond, L’Espagne a atteint 7 164 906 citoyens qui ont contracté le covid-19 qui cause le coronavirus, selon les données du ministère de la Santé, qui indiquent également que, sur ce total, 618 696 ont été infectés au cours des 7 derniers jours.

Depuis mercredi, dernier jour où Santé a publié des données sur la pandémie pour les vacances, 242 440 nouveaux positifs ont été enregistrés.

Le seul indicateur favorable sur l’évolution des infections est l’incidence à 7 jours – le niveau de transmission la semaine dernière – qui laisse présager une baisse de 76 points, jusqu’à 1 305 cas pour 100 000 habitants, avec une baisse de cet indicateur dans presque tous les territoires : Andalousie (626), Aragon (2 560), Madrid (948) ou La Rioja (963), entre autres.

97 décès ont été enregistrés depuis mercredi (331 la semaine dernière), tandis que le taux de mortalité s’établit à 1,3 %, contre 1,7 % il y a plus d’un mois.

Profession hospitalière

Il y a deux semaines, l’occupation moyenne nationale des patients dans les unités de soins intensifs était de 16,2 %, avec 1 515 admis, et maintenant 22%, avec un total de 2 010 patients. Dans le service, il était de 6,4 %, avec 7 924 patients, et il est passé à 11,7 %, avec 12 370 admissions.

Dans ce contexte, lL’occupation dans les hôpitaux a augmenté légèrement et progressivement dans tous les territoires d’Espagne, mais principalement en Catalogne, dont l’USI est déjà à 40,9% et dans d’autres comme le Pays Basque avec des indicateurs d’USI à haut risque (31%), ainsi que Castilla y León (27,3%) ou Aragon (28,6%).

Ces autonomies avec la plus grande pression dans l’USI sont suivies par la Communauté de Madrid (24%), la Communauté valencienne (26,5%) et les îles Baléares (24,7%). Au rez-de-chaussée, ceux qui ont le pourcentage d’occupation le plus élevé sont : Communauté de Madrid (17,4%), Pays Basque (18,1%), Aragon (17,2%), La Rioja (17,4%) et Catalogne (13,5%).

Canaries, Castilla y León, la Communauté Valencienne ou Navarre ils trouvent environ 10% de leurs lits occupés par des patients covid.

Incidence à 14 jours

En Navarre (6 704) et au Pays basque (5 539) la transmission, selon l’indicateur de 14 jours, il se maintient à un rythme incontrôlé, compte tenu du fait qu’ils étaient les premières communautés en Espagne (avant l’expansion d’omicron) avec une incidence ascendante constante.

Ils sont suivis par l’Aragon (4 645), la Castille-et-León (3 913), La Rioja (3 107), la Catalogne (3 155), l’Estrémadure (3 285), la Cantabrie (2 883), la Castille-La Manche (2 822), les Asturies (2 545), Galice ( 2.597) et la Communauté de Madrid (2.388), où il tombe au cours des deux derniers jours de 2 667 points.L’Andalousie est la communauté avec la plus faible incidence, avec 1 575 cas, un chiffre qui triple néanmoins le risque maximum, fixé à partir de 500.

Le reste des territoires se situe entre 1 500 et 2 200 cas d’incidence. Par tranches d’âge, l’incidence à 14 jours chez les jeunes entre 20 et 29 ans en Navarre est la plus élevée d’Espagne, avec 10 321 cas, un chiffre qui représente 1 sur 10 dans la vingtaine, au cours des 14 derniers jours, la maladie est décédé ou est infecté.

Cette tranche d’âge en Le Pays Basque a la deuxième incidence la plus élevée du pays, avec 9 272 cas, alors que la moyenne nationale pour 20 à 29 ans est de 4 084 points (contre 3 980 mercredi).

Taux de positivité

Le contexte de l’expansion d’omicron a conduit à une forte augmentation du taux de positivité par détection par des tests, soit par PCR, soit par antigènes, de 14,6% il y a deux semaines à 33,1%, doublant ainsi.

