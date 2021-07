L’incident de contamination au gaz de TSMC fait craindre des retards pour le MacBook Pro 2021 et l’iPhone 13

Une usine de fabrication de puces TSMC ou « fab » a été victime de la contamination d’un gaz utilisé dans le processus de fabrication de SoC Apple pour Mac et iPhone, ce qui fait craindre que cela ne laisse présager un retard des prétendus modèles de MacBook Pro remaniés à venir construits autour de Le propre silicium d’Apple – sans parler de l’iPhone 13.

La contamination s’est produite à ‘Fab 18’, qui est l’usine de fabrication de puces la plus avancée de TSMC, comme le rapporte Nikkei Asia, et c’est là que les processeurs pour les futurs Mac et iPhones – y compris vraisemblablement le MacBook Pro redessiné avec la puce successeur M1, peut-être appelée M1X – sont faits.

En effet, le rapport observe qu’Apple prépare les composants pour démarrer la production sur les nouveaux Mac et iPhone d’ici la fin du mois d’août.

TSMC a déclaré à Nikkei : « Certaines lignes de production de TSMC dans le parc scientifique du sud de Taiwan ont reçu certains gaz de fournisseurs que l’on pense contaminés. Ceux-ci ont été rapidement remplacés par d’autres approvisionnements en gaz.

TSMC a déclaré que le problème était en cours et le fabricant de puces a ajouté qu’il s’engageait dans des opérations de suivi pour garantir le maintien de la qualité de la production hors ligne. TSMC a en outre déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que cela ait un “impact significatif” sur le flux de puces.

Analyse : Le nettoyage de la contamination est une affaire vraiment sérieuse

Bien que cet incident de contamination au gaz semble être en cours, l’inquiétude est que ce genre d’incident puisse avoir des répercussions potentiellement majeures, et il y a beaucoup de bavardages et de spéculations en ligne sur les retards possibles pour les ordinateurs portables et les smartphones d’Apple.

Les « fabs » de fabrication de puces sont des environnements extrêmement sensibles avec d’énormes précautions prises pour ne pas introduire même un éclat de contamination, donc même ce qui semble être un problème relativement mineur pourrait être une mauvaise nouvelle. Notez que TSMC n’a qu’une « attente » pour que cela ne cause aucun retard significatif en termes de calendriers de production à ce stade, et il n’y a (sans surprise) aucune indication précise de l’ampleur exacte des opérations de nettoyage.

Nous ne devons naturellement pas tirer de conclusions hâtives, mais il est facile de voir comment cela pourrait inquiéter certaines personnes concernant un retard potentiel du MacBook Pro 2021 ou de l’iPhone 13. Particulièrement juste avant que cela ne se produise, plus tôt cette semaine, Apple a déclaré que les pénuries d’approvisionnement avaient déjà entravé les ventes de Mac et d’iPad, et que les iPhones pourraient en souffrir plus tard en 2021, le lancement de l’iPhone 13 étant peut-être affecté négativement. Tout cela, bien sûr, se produit dans un contexte général de pénurie de composants.

Plus tôt cette année, nous espérions voir les modèles de MacBook Pro révisés arriver cet été, mais la vigne pointe maintenant vers un lancement fin 2021, avec une production censée démarrer au troisième trimestre (fin août correspond certainement à cette spéculation). Espérons que ce calendrier rumeur restera toujours sur la bonne voie.

Via MacRumeurs