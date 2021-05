L’incident de Norris “ montre que l’accord des messieurs ne fonctionne pas ”

Nikita Mazepin dit que sa pénalité pour avoir empêché Lando Norris en qualifications montre que le soi-disant “ gentlemen’s agreement ” entre les pilotes de F1 ne fonctionne pas.

Le pilote Haas a reçu une pénalité de trois places pour avoir retardé Norris en Q1. Cependant, les commissaires ont reconnu que Mazepin était placé dans une «situation difficile» car deux autres pilotes, Kimi Raikkonen et Yuki Tsunoda, l’avaient dépassé peu avant la fin du tour.

Mazepin a souligné qu’on lui avait dit qu’un arrangement existait entre les pilotes pour ne pas se croiser avant le dernier virage au début des tours de qualification pour cette raison.

“Si je ne me trompe pas, quelqu’un a posé des questions sur le gentlemen agreement des pilotes dans le dernier virage à Bahreïn”, a déclaré Mazepin. “Je pense [this] était un très bon exemple de ce qui ne fonctionne pas en Formule 1.

«J’essayais vraiment d’y obéir comme je l’étais depuis que j’en ai pris note. C’est très difficile quand deux voitures vous dépassent dans un dernier virage qui est très lent et serré, où une longueur de voiture, qui est [five]- un mètre et demi, vous ne pouvez tout simplement pas y mettre une troisième voiture et surtout si la quatrième voiture arrive à pleine vitesse.

«Je n’ai donc pas pensé que boxer derrière était une option car cela aurait laissé mon arrière sur la ligne de course. La seule option était d’y aller, ce que j’ai fait. Malheureusement, ce ne sont que toutes ces choses qui se réunissent.

«Je ne suis pas fâché à ce sujet parce que je n’aurais vraiment pas pu faire grand-chose à part disparaître, ce que je ne suis malheureusement pas capable de faire.»

Le comportement en piste de Mazepin continue de susciter des commentaires désapprobateurs de la part des pilotes concurrents, notamment Charles Leclerc ce week-end. Lorsqu’on lui a demandé s’il en avait pris connaissance, Mazepin a répondu qu’il ne les avait pas entendus à l’époque ou par la suite.

«Ma radio est connectée à mon équipe, donc aucun commentaire ne me vient à l’oreille», a-t-il répondu. «Et je ne suis pas un très grand fan des médias sociaux, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ceux auxquels vous faites référence.»

