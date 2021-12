L’incident de sécurité de la base de l’Alabama Air Force se termine avec 2 militaires, un civil à l’hôpital: rapport

Une femme dit qu’elle s’est rendue samedi à la base aérienne de Maxwell à Montgomery, en Alabama, pour passer la journée avec sa sœur lorsqu’un homme a commencé à l’attaquer au hasard et ne s’est arrêté que lorsque le personnel de sécurité lui a tiré dessus, rapporte la WSFA.

Lakiesha McCall et sa famille marchaient dans l’annexe Gunter lorsqu’un homme est sorti de sa voiture, les a chargés, a poussé sa sœur et sa mère, puis a commencé à se cogner la tête contre un mur, a-t-elle déclaré au média local.

« Ouais, je ne savais pas si c’était moi qui tirais. Je ne savais pas si c’était lui, le gars. Je ne connais pas son nom. Je ne savais pas si c’était le garde. Mais tout ce que je sais C’est une fois que je suis arrivé à la porte, j’ai regardé et j’avais du sang sur mes mains. C’était sur ma tête. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui avait été touché », a déclaré McCall à la WSFA.

« Et à ce moment-là, comme je l’ai dit, j’étais tellement terrifiée et effrayée parce qu’après le fait qu’il me battait la tête contre le mur, j’ai littéralement pensé qu’il allait me tuer. »

McCall a déclaré que l’agresseur avait été tué par balle. Un porte-parole de la base aérienne de Maxwell n’a pas répondu aux demandes de commentaires dimanche soir.

Deux membres de l’Air Force et un civil ont été emmenés à l’hôpital, rapporte le Montgomery Advertiser.

La porte du membre du Congrès Dickinson à l’annexe Gunter a été fermée toute la journée de samedi.

La base aérienne de Maxwell se décrit comme le « centre intellectuel et de leadership de l’armée de l’air ». (Photo de l’US Air Force par Melanie Rodgers Cox)

La base aérienne de Maxwell, qui se présente comme le « centre intellectuel et de leadership de l’armée de l’air », abrite 12 500 membres du personnel en service actif, de réserve et sous-traitants.

Le siège de l’Air University, fondée en 1946, est situé à la base.