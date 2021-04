L’incident de verrouillage du Capitole soulève à nouveau des questions de sécurité

Après l’insurrection meurtrière du 6 janvier, le Capitole américain est devenu une forteresse. Vendredi, quand certains, mais pas tous, de ces procédures de sécurité étaient toujours en place, un assaillant armé d’un couteau aurait percuté des policiers du Capitole avec sa voiture. L’incident ravive les questions sur la façon de protéger le Capitole et sur la question de savoir si certaines mesures de sécurité renforcées devraient devenir permanentes.

L’officier William Evans a été déclaré mort des suites de ses blessures, selon un communiqué de la police du Capitole. Evans était un vétéran de la police depuis 18 ans.

«C’est le cœur très, très lourd que j’annonce qu’un de nos policiers a succombé à ses blessures», a déclaré vendredi le chef de la police du Capitole, Yogananda Pittman, ajoutant qu’un deuxième policier avait été blessé. Pittman a déclaré aux journalistes qu’après que l’homme anonyme a percuté deux policiers avec sa voiture et fracassé la voiture contre une barrière de sécurité, il est sorti de la voiture en brandissant un couteau. Le suspect n’a pas encore été identifié par la police.

« Le suspect a commencé à se précipiter vers les officiers de police du Capitole américain, à ce moment-là, les policiers du Capitole américain ont tiré sur le suspect », a déclaré Pittman. «À ce moment, le suspect a été déclaré décédé.»

Le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman (à droite), s’adresse aux journalistes le 2 avril.

Bien que le Capitole était pour la plupart vide avec le Congrès en pause, l’incident de vendredi suscitera inévitablement des questions sur la question de savoir si la sécurité renforcée restante mise en place après le 6 janvier était suffisante.

Au lendemain de l’insurrection, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place:

Une barrière de 7 pieds de haut de clôtures métalliques «non évolutives» a été érigée autour d’un périmètre de quatre miles autour du complexe du Capitole, bloquant une vaste zone autour de lui et les bâtiments voisins. Les officiers de police du Capitole et un déploiement tardif de environ 25 000 membres de la Garde nationale ont protégé le bâtiment avant le jour de l’inauguration du président Joe Biden. Certains membres de la Garde nationale ont dit à Vox à l’époque qu’ils étaient positionnés autour des quatre miles de la clôture noire «au cas où – et vous voyez ce que je veux dire». Les législateurs étaient tenus de traversez les détecteurs de métaux avant de marcher sur le sol de leur chambre. Le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a autorisé des amendes pour les membres qui ont contourné les détecteurs après qu’un certain nombre de législateurs républicains les ont contournés. À la fin du mois de janvier, la police du Capitole des États-Unis a prévu de placer des membres dans les aéroports et dans la gare Union pour surveiller les législateurs et tenter de les protéger pendant leur voyage.

Certains d’entre eux restent en place, mais d’autres mesures ont été modifiées. Par exemple:

De rares incidents comme celui-ci se sont produits auparavant, et chacun a été contenu même si des mesures de sécurité extrêmes n’étaient pas en place. En 2006, un suspect a percuté une voiture contre une barrière près de la Cour suprême et est entré dans le bâtiment du Capitole avant d’être arrêté.

Mais l’incident de vendredi a montré que le complexe du Capitole, les législateurs à l’intérieur et les officiers qui le gardaient faisaient toujours face à de graves menaces. Maintenant, probablement, vient un grand débat sur la façon dont le siège de la démocratie américaine doit vraiment être fermé.

Une sécurité renforcée autour du Capitole pourrait devenir permanente

Début mars, un examen de la sécurité du Capitole a révélé que le complexe était extrêmement vulnérable, en partie parce que l’unité de police du bâtiment était «en sous-effectif, insuffisamment équipée et insuffisamment formée». L’étude, dirigée par le lieutenant général à la retraite Russel Honoré, a appelé, entre autres, à la mise en place d’une «force de réaction rapide», à davantage de policiers du Capitole et à un meilleur partage des renseignements.

Ces suggestions ont été à l’époque bien accueillies par les législateurs, y compris certains progressistes dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils remettent en question l’augmentation du financement de la sécurité.

Le rapport d’Honoré appelait également à une clôture rétractable qui était «facilement érigée et déconstruite».

Le représentant Tim Ryan (D-OH), qui aide à diriger la réponse sécuritaire du Congrès, a déclaré aux journalistes vendredi que d’autres mesures pourraient être possibles. «Nous allons tout revoir, à ce stade, y compris l’escrime», mais il a noté que «c’est très, très tôt.»

«Nous ne pouvons pas prendre une longueur d’avance sur nous-mêmes sans savoir que nous avons la capacité de protéger le Capitole, de durcir le Capitole», a-t-il poursuivi.

Un législateur démocrate, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré qu’il y avait de sérieuses discussions en cours sur la création d’une clôture permanente autour du Capitole, mais qu’elle serait du type rétractable proposé dans le rapport d’Honoré. Le membre du Congrès a noté que la clôture remonterait lorsqu’il y avait des renseignements sur une menace imminente et qu’elle redescendrait lorsqu’une menace n’était plus perçue.

Mais les clôtures sont peut-être là où réside la majorité du débat sur la sécurité future du bâtiment du Capitole.

Dans les semaines qui ont suivi la levée des clôtures, les législateurs républicains et démocrates se sont opposés à la clôture et au large périmètre qu’elle a établi autour du parc du Capitole, dont une grande partie est généralement ouverte aux visites publiques.

Les législateurs étaient tellement convaincus de la question que plusieurs lois ont parrainé une législation visant à empêcher toute clôture de devenir permanente. En mars, le sénateur Roy Blunt (R-MO), le sénateur Chris Van Hollen (D-MD) et Del. Eleanor Holmes Norton (D-DC) ont introduit une mesure visant à empêcher l’utilisation du financement fédéral pour une barrière permanente.

«Une clôture permanente enverrait un message non américain à la nation et au monde, en transformant notre démocratie d’une démocratie accessible et du peuple en une démocratie exclusive et craintive pour ses propres citoyens», a déclaré Norton à l’époque.

D’autres membres du Congrès, quant à eux, sont déjà bouleversés, le périmètre extérieur n’est plus là.

« Je n’étais pas fan de démonter les clôtures métalliques dès que nous l’avons fait », a déclaré le représentant Anthony Brown (D-MD) à Vox dans une interview vendredi. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: «Les voitures ne peuvent donc pas écraser les policiers du Capitole.»

Plusieurs membres du personnel du Congrès à qui Vox s’est entretenu ont déclaré qu’ils ne voulaient pas voir une présence de sécurité renforcée autour du Capitole dans le futur – «Dieu, j’espère que non», s’est exclamé un assistant.

«Nous avons tous détesté la clôture, cela n’a pas changé, mais il y avait une vraie peur aujourd’hui», a ajouté un autre membre du personnel. «Cela me semble super improbable que cela se produise cette année civile maintenant.»

«Je pense que la situation actuelle en matière de sécurité est suffisante. Le Capitole n’est pas et ne devrait pas être une forteresse », a fait écho un troisième, ajoutant que les réformes qu’ils aimeraient mettre en œuvre sont une meilleure formation et, potentiellement, plus d’officiers.

Un autre a noté qu’il y avait une longue histoire d’assaillants enfonçant leurs voitures dans les barrières du Capitole. Ce que ce membre du personnel préférerait voir, c’est une meilleure protection de la police du Capitole, comme s’assurer qu’elle reste derrière des barrières jusqu’à ce qu’un véhicule s’arrête complètement. Pourtant, a admis l’assistant, que faire ensuite « est une question difficile. »

Après vendredi, c’est une question qui a encore besoin d’une réponse.