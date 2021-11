Valtteri Bottas a déclaré qu’il « ne pouvait pas vraiment digérer » qu’on lui ait dit de passer pour Lewis Hamilton en Russie en 2018, ce qui a été un grand moment dans sa carrière Mercedes.

Le tristement célèbre message radio « Valtteri, c’est James » est parvenu au Finlandais alors qu’il menait la course à Sotchi il y a trois ans, et il a été chargé de permettre à son coéquipier passé de l’aider dans le championnat du monde cette saison-là.

Bottas a déjà expliqué comment cet incident l’a affecté mentalement, à un point tel qu’il a presque envisagé de quitter l’équipe par la suite.

Le Finlandais a été félicité par l’équipe et Hamilton à plusieurs reprises pour son esprit d’équipe, mais cela n’est que peu de consolation pour lui alors qu’il se prépare à quitter Mercedes à la fin de la saison.

« Oui, c’était difficile », a déclaré Bottas au podcast Beyond the Grid de Formule 1 lorsqu’on lui a posé des questions sur ce moment clé.

« Vous savez, évidemment j’ai pris une décision, je l’ai fait. Même si c’était comme me mordre les dents ensemble et que je ne me sentais vraiment pas naturel et pas bien, parce que je suis un coureur. Mais je l’ai fait pour l’équipe.

«Mais je pense aussi qu’à ce moment-là, j’ai perdu un certain sens de… tout est devenu un peu plus délicat après cela pour le reste de la saison.

« Parce que j’ai réalisé » d’accord, mon rôle est maintenant essentiellement d’aider « et je ne pouvais pas vraiment digérer cela, puis je pense que je n’étais pas dans le bon état d’esprit pour le reste de l’année. »

Hamilton a eu le dessus tout au long du temps de Bottas avec l’équipe malgré le fait que le Finlandais ait remporté 10 courses à ce jour en tant que pilote Mercedes, ne représentant qu’une partie de ses 56 podiums avec les Silver Arrows.

Le Britannique a remporté les quatre championnats du monde depuis que Bottas a quitté Williams, et Bottas a admis sa déception de ne pas pouvoir remporter un titre en son temps dans une voiture de tête, soulignant son incapacité à battre Hamilton au cours d’un saison comme n’étant pas aussi constante que le septuple champion.

« Le fait est qu’il y a eu des saisons où j’ai commencé assez fort, puis il y a eu des moments de malchance ou peut-être que j’ai eu une mauvaise course ou deux », a expliqué Bottas.

« Lewis a toujours continué à jouer de manière très cohérente, tout le temps. Et puis une fois qu’il y a eu un petit écart dans les points, alors évidemment, l’attention commence à se porter sur la voiture qui a le plus de chances de remporter le championnat.

« Je dirais que la plus grande différence entre moi et Lewis ces dernières années, c’est qu’il a toujours été capable de performer à un niveau élevé – il a rarement eu de mauvais week-ends.

« Il en avait évidemment, mais moins que moi, et c’est impressionnant de voir comment il peut toujours être là, quelles que soient les conditions, la piste, la situation de la vie, peu importe. Une fois dans la voiture, il livre toujours.