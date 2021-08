L’incident des pouces vers le bas des Mets est bien plus que des huées

Javier Báez n’avait qu’à mentir.

Après la victoire de dimanche contre Washington, le joueur de champ intérieur des Mets a été invité à expliquer la célébration du pouce vers le bas que lui et quelques coéquipiers avaient utilisée au cours des semaines précédentes. Il aurait pu dire: «Nous avons regardé Gladiator sur la charte de l’équipe», ou «C’est à propos de la façon dont l’autre équipe se déroule», ou quelque chose d’anodin et d’oubliable. Le raisonnement n’avait pas besoin d’être particulièrement crédible – les joueurs de baseball inventaient tout le temps des blagues étranges.

Mais le double All-Star a plutôt décidé de déposer du bicarbonate de soude dans la cuve de vinaigre des Mets de New York 2021.

“Cela fait mal quand je frappe et que je me fais huer”, a déclaré Báez aux journalistes. « Ça ne me touche pas vraiment, mais je veux laisser [the fans] sachez que lorsque nous aurons du succès, nous ferons la même chose, pour leur faire savoir ce que cela fait.

Dès que cette citation a été publiée, une nation observant le baseball a mis sa paume sur son front collectif et s’est préparée pour le discours. De nombreux fans des Mets, qui étaient déjà énervés par la chute de l’équipe de la première place, n’ont pas bien réagi à la nouvelle que le pouce vers le bas ne leur était pas seulement destiné, mais qu’il s’agissait d’un code pour un chiffre différent dans une orientation différente. . Le président de l’équipe, Sandy Alderson, a rapidement publié une déclaration sur Medium – un communiqué de presse sur Medium est la Cadillac des excuses de l’application Notes – pour dénoncer le comportement de Báez et réaffirmer le droit des fans de huer leur propre équipe.

“Ces commentaires, et tout geste de lui ou d’autres joueurs ayant une intention similaire”, a écrit Alderson, “sont totalement inacceptables et ne seront pas tolérés.” Alderson a également utilisé le mot « non professionnel » plus tard dans sa déclaration.

Les célèbres tabloïds de New York ont ​​sauté sur l’histoire comme un chien affamé sur une bratwurst sans surveillance. La même nuit, Buster Olney d’ESPN s’est demandé à haute voix si le comportement de Báez l’affecterait en agence libre. Le propriétaire des Indianapolis Colts, Jim Irsay – un homme qui connaît une chose ou deux sur les catastrophes de relations publiques – a invoqué le « Et les enfants ? » clause. Personne n’a mieux saisi l’absurdité de la situation que le propriétaire des Mets, Steve Cohen, qui a réfléchi: “Les jours où la plus grande controverse était les maillots noirs me manquent.”

Trop vrai, Steve. Trop vrai.

Si les Mets étaient toujours en première place, on parlerait probablement encore des maillots noirs. Parce que cette polémique ne concerne pas vraiment Báez, ni même les fans. Il s’agit du fait que les Mets sont passés de 8 à 19 en août et qu’en quatre semaines, ils sont passés d’une main sur le titre de division à une absence totale de la course. C’est pourquoi Cohen dénigre ses joueurs sur Twitter. C’est pourquoi, lorsque Marcus Stroman a critiqué la rédactrice du Daily News Deesha Thosar pour avoir été négative à l’égard des Mets, Thosar a pu dire qu’elle rapportait la vérité sur une équipe décevante. C’est pourquoi les fans huent. Et c’est la principale raison pour laquelle les joueurs sont si frustrés.

Les Mets sont entrés dans cette saison avec d’énormes attentes et n’ont pas réussi à les satisfaire. Bien sûr, tout le monde est frustré. Mais le niveau et l’universalité de cette frustration n’ont pas dû atteindre le point de rupture que nous avons vu dimanche.

Aussi inexplicable que soit l’aveu de Báez, j’ai beaucoup de sympathie pour lui et pour les autres joueurs des Mets qui ont fait le geste du pouce vers le bas.

Le sport professionnel occupe une place inhabituelle dans l’environnement culturel américain, dans la mesure où il s’agit d’un bien de consommation qui s’inscrit dans l’identité des gens. Si la beignerie du quartier commence à proposer un produit de qualité inférieure, les clients iront ailleurs. Mais si l’équipe de baseball locale pue, la plupart des fans continueront de la soutenir.

Cette loyauté hors du commun est ce qui a rendu la MLB et ses équipes si importantes. Mais aimer quelque chose fait partie intégrante – ou du moins devrait être – de le critiquer quand il déraille. Une positivité incessante au mépris des faits n’est pas de l’amour ou du soutien, c’est le syndrome de Stockholm. Les gens qui aiment les Mets veulent que l’équipe réussisse, qu’ils soient fiers de cette association. Et pour le moment, l’équipe ne tient pas sa part du marché. Les fans ont donc le droit, dans certaines limites du décorum, d’exprimer ce mécontentement là où l’équipe peut l’entendre.

Le fait est que, aussi énervé que Dan de Staten Island, c’est que les Mets ont quatre matchs sous .500, Báez doit être d’autant plus frustré. Ce n’est pas comme s’il ne savait pas qu’il avait un OBP de .258 depuis qu’il a été échangé à New York, ou qu’il n’apprécie pas l’impact que la performance a eu sur l’équipe. S’il y avait quelque chose qu’il pouvait faire pour renverser la vapeur à temps pour sauver la saison des Mets, vous devez penser qu’il le ferait. Car un marasme doit être encore plus sapant à vivre qu’à regarder depuis les tribunes.

À cet égard, je comprends pourquoi Báez, Francisco Lindor et Kevin Pillar seraient contrariés lorsque leurs propres fans s’en prennent à leur affaire, et pourquoi ils voudraient évacuer sournoisement une partie de leur frustration. Se faire huer ou critiquer, ça craint, même lorsque cela est justifié par la performance. C’était peut-être un acte mesquin, mais la caractérisation d’Alderson comme “non professionnelle” est un peu précieuse. Si cela était resté une blague d’initié, ce ne serait pas grave.

Mais maintenant que c’est public, il est difficile d’imaginer que ce soit une histoire presque aussi importante dans d’autres circonstances. Les athlètes s’y mettent tout le temps avec les fans. Une fois par semaine, une équipe de la MLB commet un objectif de relations publiques inexplicable. Et il y a beaucoup d’autres équipes qui tentent de sortir de la course aux séries éliminatoires. Les Padres ont été tout aussi chaotiques depuis la date limite des échanges que les Mets. Et bien que le moral puisse être plus élevé à San Diego, au moins les Padres ne donnent pas à leur équipe de communication de crise autant de représentants que les Mets.

Quel est le vrai problème ici. Peut-être que les fans des Mets sont très frustrés parce que la grande région de New York compte plus de personnes dyspeptiques que les autres régions du pays. Peut-être qu’il y a – comme l’a souligné James Wagner du New York Times – tellement de fans des Mets que les huées semblent plus fortes. Peut-être que ces fans, dont l’équipe a eu une existence globalement moyenne depuis sa fondation il y a près de 60 ans, ont simplement adopté le malheur comme une question d’identité de marque. Ou peut-être y a-t-il légitimement de quoi se plaindre.

Tant de problèmes de l’équipe sont antérieurs non seulement à Báez – qui n’est là que depuis un mois – mais au reste de la liste, ainsi qu’à Alderson et Cohen. Cohen est arrivé sur les lieux cette année avec des dizaines de milliards de dollars en poche et a parlé d’un gros match dès le début, suggérant que sa richesse donnerait aux Mets une longueur d’avance sur les équipes qui réduisaient leur masse salariale pendant la pandémie de COVID-19. Et ce n’est pas comme si les Mets avaient connu une mauvaise saison morte – l’échange Lindor-Carlos Carrasco était un coup absolu, tout comme le maintien de Stroman et la signature de Taijuan Walker. Mais le club a également fait venir James McCann au lieu de JT Realmuto et Trevor May au lieu de George Springer. Lorsque Carrasco s’est blessé et que Lindor a lutté pour sortir de la porte, ils n’ont jamais vraiment mis au lit les Phillies et les Braves encore plus dysfonctionnels, laissant la porte ouverte à l’effondrement de fin de saison que nous avons vu cette année.

Et en dehors du terrain, les choses ont été encore pires. En janvier, les Mets ont licencié leur nouveau directeur général, Jared Porter, après qu’un journaliste a déclaré que Porter l’avait harcelée sexuellement alors qu’il travaillait comme directeur du dépistage professionnel des Cubs en 2016. Un jour après la publication de ce rapport, Cohen a promis de mettre un arrêter à ce genre de comportement au sein de l’organisation. Puis, moins de deux semaines plus tard, . a rapporté que cinq femmes travaillant dans des médias sportifs ont déclaré que l’ancien manager des Mets, Mickey Callaway, les avait harcelées sexuellement. Les Mets ont déclaré qu’ils étaient au courant d’un incident et enquêtaient sur celui-ci, mais ils n’ont pas révélé les résultats de l’enquête ni si Callaway avait été puni. Un rapport de suivi en avril a détaillé de nombreux autres rapports de harcèlement sur les hauts gradés des Mets dans plusieurs départements sur lesquels l’équipe n’avait pas agi.

Cet été, au milieu d’un calcul à l’échelle de la ligue sur les salaires et les conditions de travail des joueurs de baseball des ligues mineures, les Mets ont été critiqués pour avoir offert un faible salaire et aucune allocation de logement dans le système des ligues mineures de l’équipe. Le 3 juillet, Cohen a promis une réponse à ces problèmes d’ici «la fin de la semaine prochaine». Les Mets ont finalement discrètement commencé à réformer le programme, mais aucun rapport complet n’a encore été publié.

Pendant ce temps, les Mets ont reçu un énorme coup de chance lorsque Kumar Rocker, l’un des meilleurs lanceurs du repêchage de cette année et peut-être la plus grande star de la classe, est tombé dans leurs tours avec le non. 10 choix au total. Mais ils ont non seulement refusé d’accorder au droitier de Vanderbilt un bonus de signature sur les emplacements, ils n’ont également pas réussi à choisir d’autres joueurs qui valaient la peine de réaffecter l’argent de leur pool de bonus, ce qui leur a permis de mettre en place toute leur classe de draft. Le club a cité des examens médicaux difficiles dans le cas de Rocker, mais les Blue Jays semblaient assez heureux de signer le droitier d’Ole Miss Gunnar Hoglund pour environ la place avec le 19e choix, malgré la chirurgie Tommy John de Hoglund. Et en 2015, après que les Dodgers ont découvert que le premier tour de Vanderbilt, Walker Buehler, avait besoin d’une intervention chirurgicale à Tommy John après le repêchage, ils l’ont quand même signé et leur confiance a été remboursée 10 fois.

Enfin, alors que le club des ligues majeures baissait au classement comme un sou jeté de l’Empire State Building, le lanceur vedette Jacob deGrom a été fermé pendant deux semaines avec une inflammation du coude qui s’est transformée en un voyage d’un mois dans l’IL et maintenant une blessure de fin de saison probable. . Noah Syndergaard, qui était un partant d’élite lorsqu’il a pris le monticule pour la dernière fois il y a deux ans, est également à la traîne par rapport à un calendrier de réadaptation optimiste, et il est fort possible qu’il ait lancé son dernier lancer avec les Mets. Le matin même de la Grande Incursion du Pouce de Báez, le club n’a pas pu savoir si le grand droitier avait contracté COVID ou avait subi une “blessure non liée au baseball”.

Chaque équipe a des moments embarrassants, des pertes frustrantes et des cas d’échec moral. Les Mets auraient pu résister à l’incident du pouce, à l’effondrement d’août et peut-être même aux rapports sur le leadership et la culture globale de l’organisation.

Mais seulement si ces incidents étaient des anomalies.

Au lieu de cela, il m’a fallu 1 700 mots pour en arriver là, car cela prend autant de temps pour énumérer un échantillon représentatif de la façon dont les Mets se sont embarrassés – et par association, leurs fans – au cours des dernières années. Pourquoi les fans devraient-ils continuer à donner à l’équipe le bénéfice du doute ? Pourquoi ne devraient-ils pas huer ?

Comme la plupart des cataclysmes des Mets, cet incident passera au second plan. Le stock d’agent libre de Báez ne sera pas affecté. Lindor et les fans se réconcilieront car, avec 10 ans restants sur le contrat de l’arrêt-court, ils n’ont vraiment pas d’autre choix. Mais des explosions comme celle-ci continueront de se produire. Non seulement parce qu’ils se produisent partout dans le sport, mais parce que la haute direction des Mets continue de rejeter le blâme en aval. La résolution d’un problème nécessite un leadership proactif à tous les niveaux, et pas seulement la nomination d’un homme de chute.

Encore une fois, la relation entre le fan et l’équipe est un attachement émotionnel. Et comme dans toute relation, la confiance, une fois perdue, doit être regagnée. Dans ce cas, cela peut se produire en gagnant, grâce à une bonne sensibilisation de la communauté et en faisant ce qu’il faut pour les membres de l’organisation.

Bien sûr, les joueurs des Mets pourraient se montrer un peu plus circonspects devant le public à l’avenir. Mais il semble que chaque fois qu’Alderson réagit à une crise, qu’elle soit aussi insignifiante que l’incident du pouce ou aussi grave que la culture de travail toxique de l’équipe, il retire une vis de sa plaque du Temple de la renommée. Et tandis que Cohen continue de parler d’un grand jeu, sa bravade sur Twitter ne peut masquer le fait que son équipe très chère est fatalement imparfaite, et il a plus de pouvoir qu’il ne le laisse entendre pour corriger à la fois la liste et la culture d’entreprise.

Alderson et Cohen ont seuls la capacité de peindre sur l’héritage d’auto-sabotage curieux des Mets. Un héritage que, malgré toute sa pérennité, les fans seraient prêts à oublier en un instant si “compter les anneaux” devenait disponible comme devise. Peut-être qu’après une saison aussi tumultueuse, ils saisiront cette opportunité. Sinon, les fans dans les tribunes savent comment réagir. Ils ont eu beaucoup de pratique.

