L’incident du premier trimestre avec Mazepin “m’a coûté la qualification aujourd’hui” · .

Lando Norris affirme qu’un incident avec Nikita Mazepin au premier tour des qualifications lui a coûté une meilleure position lorsqu’il a atteint la Q3.

Le pilote McLaren a été retardé par le pilote Haas à la chicane lors de sa première descente en Q1. Il a dû faire une autre tentative à un moment rapide pour atteindre la deuxième étape des qualifications, ce qui signifie qu’il a utilisé un autre nouveau train de pneus tendres. Cela ne lui a laissé qu’un seul ensemble à utiliser au troisième trimestre, au lieu de deux.

«J’ai l’impression que ça m’a coûté des qualifications aujourd’hui», a expliqué Norris. «La voiture était bonne. J’ai l’impression que je n’ai pas fait un mauvais travail. J’ai juste eu un gars qui m’a beaucoup retenu, ce qui m’a obligé à utiliser mon deuxième train de pneus.

«Quand il est divisé par millièmes, centièmes et dixièmes et tout, vous voulez avoir la possibilité de vous améliorer et vous ne pouvez pas faire d’erreur. Lorsque vous avez quelque chose comme ça et que vous n’avez qu’un seul jeu de pneus sur lequel pousser vraiment, cela nous a certainement coûté aujourd’hui. C’est donc un peu ennuyeux parce que j’ai l’impression que nous aurions pu être cinquième, sixième ou quelque chose du genre, mais cela ne s’est pas produit.

Les stewards ont convoqué Norris et Mazepin sur l’incident.

Norris a utilisé un vieux train de pneus pour sa première course en Q3, quand il a rencontré du gravier sur la piste.

«Il y avait un peu de gravier au virage 13», a-t-il expliqué. «Quelqu’un a dit que Perez s’y est tourné ou quelque chose comme ça. Donc je pense que j’ai été comme le premier gars à passer à travers et pas de chance parce qu’il y a des conneries sur la piste et j’ai perdu quelques dixièmes.

Après avoir conservé son seul jeu de pneus neufs pour la dernière course de Q3, Norris a déclaré que lui et d’autres pilotes avaient trouvé que les conditions de la piste se sont détériorées par rapport au début de la séance.

«Personne n’a vraiment semblé s’améliorer dans leur deuxième tour de poussée», a-t-il déclaré. «Je ne sais pas s’il y a eu un peu plus de vent ou quoi que ce soit. C’était une chose rétrospective, vous auriez mis votre nouvel ensemble pour la première exécution au troisième trimestre plutôt que pour la deuxième exécution.

“Mais tu ne sais jamais. Nous n’avons tout simplement pas eu de chance et la seule raison en est le premier trimestre et le trafic dans le dernier virage. »

