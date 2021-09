l’inclusion de l’Inde dans l’indice obligataire mondial pour attirer des entrées de 170 à 250 milliards de dollars ; les marchés boursiers peuvent également bénéficier

L’inclusion de l’Inde dans l’indice obligataire mondial est susceptible d’avoir de profondes implications pour l’économie, les changes, les rendements obligataires et les marchés boursiers, selon les analystes de Morgan Stanley.

L’Inde pourrait être incluse dans l’indice obligataire mondial au début de 2022, une décision qui pourrait attirer 170 à 250 milliards de dollars d’afflux d’obligations pour le pays au cours de la prochaine décennie, a déclaré Morgan Stanley dans une note récente. Les investisseurs sont restés à l’écart du marché obligataire indien au cours des dernières années en raison de l’élargissement du déficit budgétaire, de l’inflation supérieure à l’objectif et de l’affaiblissement progressif de la devise. Cependant, la stabilité macroéconomique récente pourrait changer cela au début de 2022. L’inclusion de l’Inde dans l’indice obligataire mondial est susceptible d’avoir de profondes implications pour l’économie, les changes, les rendements obligataires et les marchés boursiers, selon les analystes de Morgan Stanley.

Désir de croissance

L’Inde a montré une amélioration significative de la stabilité macroéconomique et le gouvernement a indiqué sa volonté de favoriser une croissance tirée par les dépenses d’investissement, ce qui devrait se traduire par une inclusion dans l’indice obligataire mondial, ce qui en fera le dernier marché émergent à rejoindre le groupe. Bien que l’Inde ait historiquement eu une réaction mitigée face aux afflux d’obligations étrangères, la même chose a changé en 2020. », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

L’ouverture des afflux d’obligations, selon Morgan Stanley, laisse entrevoir la volonté des décideurs politiques de pousser les taux de croissance à la hausse grâce à l’investissement. “Cela poussera la balance des paiements de l’Inde dans une zone excédentaire structurelle, créera indirectement un environnement pour un coût du capital plus bas et sera finalement positif pour la croissance”, ont-ils déclaré. Le consensus s’attend à ce que l’Inde rejoigne les indices obligataires mondiaux, mais le calendrier et la mise en œuvre restent incertains. Avec l’ouverture des vannes pour les entrées d’obligations, les rendements des marchés boursiers pourraient être plus élevés en raison de l’impact positif sur la croissance et les taux d’intérêt, a déclaré la société de courtage mondiale.

Les marchés boursiers en profiteront : les valeurs financières en vedette

« De toute évidence, la performance des actions est fonction des perspectives de croissance et de taux d’intérêt. Les marchés boursiers se portent bien lorsque les perspectives de croissance sont solides et que les prévisions de taux sont bénignes », ont écrit les analystes de Morgan Stanley. Les banques indiennes seraient parmi les bénéficiaires des afflux attendus. “Nous pensons que l’ouverture du marché des obligations souveraines et les entrées de capitaux qui en résulteront auront de multiples implications pour le secteur bancaire”, ont-ils déclaré. Les analystes de Morgan Stanley pensent qu’au fil du temps, les entrées viendront s’ajouter à la source de capital de croissance et contribueront à gérer les taux d’intérêt.

Les grandes banques privées devraient en bénéficier le plus. Pendant ce temps, les multiples devraient également en bénéficier. « Des taux d’intérêt plus bas associés à une meilleure confiance dans la croissance/la rentabilité sont un excellent résultat pour les multiples boursiers. Dans l’ensemble, une telle toile de fond macroéconomique est bonne pour les cours des actions, car elle implique un coût des actions plus faible et des RoE durables plus solides », a déclaré Morgan Stanley.

Outre les banques, les prêteurs non bancaires sont également considérés comme des bénéficiaires à plus long terme. L’ouverture du marché des obligations souveraines et les implications potentielles qui en résultent, telles que la baisse des rendements à long terme du G-Sec, pourraient avoir des implications structurelles favorables pour les NBFC et les HFC, à savoir un intérêt accru des investisseurs étrangers pour les obligations d’entreprise, y compris les NBFC et les HFC, un coût inférieur d’emprunt et un meilleur accès au financement obligataire », a souligné le rapport. Selon Morgan Stanley, les principaux bénéficiaires de première ligne sont probablement la Housing Development Finance Corporation, Bajaj Finance, SBI Cards, Mahindra Finance et Cholamandalam Finance.

