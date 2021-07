L’inclusion de Susan Boyle dans la cérémonie est un «honneur» ⋆ .

Susan Boyle a été incluse dans la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Photo: .)

Les téléspectateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été stupéfaits lorsque Susan Boyle a fait une apparition surprise lors de la cérémonie d’ouverture, et maintenant la chanteuse a dit qu’elle était honorée d’être incluse.

La chanteuse écossaise a joué un rôle important dans la spectaculaire cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques retardés lorsque l’un de ses morceaux, Wings to Fly, a été utilisé lors d’un moment emblématique.

Susan a été touchée par son inclusion dans l’événement, qu’elle s’est adressée à Twitter pour exprimer.

“Ce fut un véritable honneur d’être invité par les #TokyoOlympics à utiliser ma chanson “Wings To Fly” lors de la sortie de colombe lors de la cérémonie d’ouverture”, a-t-elle écrit sur Twitter.

“Bonne chance à tous les athlètes en compétition et en particulier à @TeamGB.”

Les colombes sont traditionnellement lâchées sous une forme ou une autre lors des cérémonies d’ouverture olympique pour symboliser la paix, une pratique qui remonte aux Jeux olympiques d’Anvers de 1920.

Susan Boyle a séduit le public au fil des ans (Photo: .)

Au lieu de vraies colombes, des milliers de colombes en papier sont descendues d’en haut lors de la cérémonie à Tokyo alors qu’une ballade mélodieuse jouait en arrière-plan.

Wings to Fly, une chanson interprétée par Susan Boyle pour son premier album studio I Dreamed a Dream, sorti en novembre 2009.

La reprise de Wings to Fly de Susan n’est sortie qu’en bonus au Japon, avec la version originale de la ballade folk japonaise sortie en 1970.

La crooner est devenue célèbre après avoir épaté les juges de Britain’s Got Talent avec son interprétation de I Dreamed A Dream des Misérables.

Susan a précédemment admis qu’elle se sentait comme un “acteur dans un spectacle de monstres” lors de sa première audition. Elle a dit qu’elle se sentait «étouffée» alors que les gens «riaient de ses cheveux et de ses vêtements fous» lorsqu’elle est montée sur scène.

«C’était assez étouffant, presque comme si j’étais un acteur dans un spectacle de monstres, et ça faisait mal. Cela a été incroyablement difficile à accepter pendant un certain temps, mais les points positifs ont largement dépassé les points négatifs », a-t-elle déclaré à l’Irish Mirror.

Naomi Osaka a allumé la flamme lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (Photo: .)

« Tout le monde se moquait de moi ; ils se demandaient qui était cette idiote aux cheveux fous… et j’avais fait un mauvais choix de vêtements, donc personne n’avait de grandes attentes.

Susan a eu le dernier mot, car elle a une carrière stable et réussie et a pu voir son nom dans des lumières vives cet hiver avec des informations selon lesquelles la chanteuse est en pourparlers pour une résidence à Las Vegas.

Selon des sources, Su-Bo a hâte de remonter sur scène et aurait été approchée pour lancer une série de spectacles à Sin City.

“Susan est vraiment ravie d’être invitée et elle espère se rendre aux États-Unis en novembre pour se produire si elle le peut”, a déclaré un initié au Sun On Sunday.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo sera disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

