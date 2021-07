« L’inclusion formelle des migrants exige que le samaj, le sarkar et le bazar se réunissent »

De nombreux migrants de retour n’ont pas pu bénéficier des prestations de l’État parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas prouver qui ils étaient car ils n’avaient pas de papiers. (Photo .)

La crise des migrants dans la deuxième vague

Vinod Kapri : Je suis en contact avec plusieurs travailleurs migrants encore aujourd’hui. Je dirais que cette fois-ci, à mesure que des décès se produisaient et que la pénurie d’oxygène se produisait, les travailleurs migrants ont été beaucoup touchés. Ils rentrèrent chez eux, mais cette fois, les bus et les trains circulaient et ils arrivèrent chez eux. Mais je peux dire avec certitude que beaucoup d’entre eux sont rentrés chez eux car ils ont cette clarté qu’après le confinement, ils seront les premiers à être ignorés. Ils seront les premiers à être invités à quitter la maison. Et si plus tard, les trains sont arrêtés, ils seront obligés de rentrer chez eux à vélo ou pire, de marcher. Même après un an, ils ne peuvent pas faire confiance à ce système, ils ne peuvent pas nous faire confiance.

Raisons de l’énorme crise migratoire en Inde

Archana Garodia Gupta : Le nombre de migrants en Inde est d’environ 400 millions, ce qui est probablement le pourcentage le plus élevé au monde. Avec environ 30 à 35 pour cent, l’Inde a le pourcentage le plus élevé de main-d’œuvre migrante. Cela s’est produit en raison d’une croissance déséquilibrée, de la concentration des emplois dans quelques endroits, et ces emplois ne sont pas permanents et ne paient pas assez. Certaines personnes deviennent des colons, mais elles ont besoin d’un emploi permanent et d’un revenu suffisant pour subvenir aux besoins des familles d’une ville. Si les emplois étaient plus près de chez nous, vous n’auriez pas la crise des migrants à ce point. Ou si vous avez migré vers une autre ville pour un travail, il y a une responsabilité de faire du migrant un colon. Ce n’est pas une bonne façon pour les êtres humains de vivre loin de leur famille pendant toute l’année. Nous devons penser à construire des structures qui peuvent aider les gens à vivre avec des familles. L’accent doit donc être mis sur la croissance de l’emploi et le gouvernement doit se concentrer sur la promotion des MPME et des industries à forte intensité de main-d’œuvre.

La société civile donne-t-elle assez en Inde ?

Atul Satija : Ce fut évidemment la plus grande catastrophe que le monde ait connue depuis longtemps. Mais nous avons vu chaque année des tremblements de terre, des cyclones, des inondations et d’autres catastrophes plus petits et de routine, la réponse de la société civile est similaire. Il y a du sauvetage, du soulagement, de la récupération et du soutien, et une phase de rééducation après cela. Tant que le dialogue est fort dans les médias, dans les conseils d’administration, dans les salons, le soutien de la société civile est toujours très fort. Pendant la période de catastrophe, il leur est facile de se manifester et d’offrir leur soutien car nous sommes connectés en tant qu’êtres humains et il y a une plus grande empathie. Lorsque le dialogue s’arrête, nous retournons tous à nos vies quotidiennes bien remplies. Dans l’ICRF, le Fonds indien de réponse au Covid que nous avons lancé l’année dernière et encore cette année, nous avons 10 lakh donateurs qui se sont manifestés et ont fait un don sur notre plateforme. Nos plateformes partenaires ont eu 25 lakhs supplémentaires qui ont fait un don. Ce n’est que la pointe du don en Inde. On donne quand on fait confiance aux gens. Ainsi, lorsque mon chauffeur ou ma femme de ménage, quelqu’un que je connais dans ma communauté souffre, nous l’aidons. Ainsi, l’assistance en cas de catastrophe n’est en fait pas un problème.

Ce qui se passe, c’est cette compréhension de la nécessité d’investir dans la réadaptation, les problèmes permanents qui existent comme ce que Archana a dit, tels que les moyens de subsistance, la création d’emplois, la crise du genre, [is lacking]. Le rôle de la société civile est d’avoir un dialogue, de responsabiliser les parties prenantes, le rôle du gouvernement est de créer des politiques et des infrastructures mais il y a aussi le rôle du secteur privé de se manifester et de voir la fortune de la main-d’œuvre migrante comme des entreprises… Le tiercé gagnant du samaj, du sarkar et du bazar doivent s’unir pour résoudre (la crise).

Sur le travailleur migrant invisible

Kapri : Pourquoi ne les reconnaissons-nous pas et pourquoi sont-ils encore invisibles ? Dans notre agenda téléphonique, nous devons voir comment nous avons enregistré les noms des fournisseurs de services. Jusqu’à avant le confinement, j’avais enregistré les noms de ces travailleurs, comme la personne qui livre le journal, comme Journal wallah. Ces gens sont tous des wallahs pour nous. Nous ne les avons jamais considérés comme humains.

La nécessité d’une intervention structurelle

Ranjana Kumari : C’était l’insensibilité totale du mécanisme de l’État dans le pays. Ils ne voulaient pas affronter le problème. Qui sont ces gens? Ce sont les plus pauvres du village, qui migrent vers les villes. Ce ne sont pas des migrants saisonniers mais aussi des colons. Ils avaient une sorte de garantie d’emploi et même eux sont revenus parce qu’ils ont perdu leur emploi ou parce qu’ils ont fermé des entreprises. Comment les employeurs ont-ils pu s’en débarrasser si facilement ? Personne n’a pris la peine de demander pourquoi les employeurs n’avaient pas pris leurs responsabilités. Le gouvernement n’a fait aucune politique à leur égard. Plus important encore, en raison de la féminisation et de la division sexuelle du travail, les travailleuses sont retournées et n’ont pas été soignées. Les gens de la classe moyenne et de la classe supérieure aiment leurs services, mais ils ne veulent pas les voir. Tant de programmes ont été lancés comme Jan Dhan. Sur 76 pour cent des titulaires de compte qui sont des femmes, seulement 23 pour cent reçoivent un transfert d’argent sur leur compte. Ceux-ci ne sont même pas en dessous du seuil de pauvreté. Le gouvernement doit fixer les salaires minimums et maintenir l’équité. Il existe également une grande disparité dans les taux de vaccination entre les hommes et les femmes. Ils ne sont pas en bonne santé et n’ont pas d’assurance maladie et maintenant ils ne reçoivent pas de vaccins.

Nous avons besoin d’une intervention politique structurelle. Personne ne veut quitter sa maison et son village et venir dans les zones urbaines, lutter et survivre. Au lieu de Central Vista, [we need] beaucoup d’infrastructures dans le secteur rural et cela créera des emplois. Nous devons faire travailler chaque main pour que chaque bouche puisse être nourrie. Je pense que les priorités ont été perdues pour le moment. Nous pouvons être le Père Noël, mais nous devons être des défenseurs et des voix pour [the migrants]. NITI Aayog doit élaborer un plan complet pour la main-d’œuvre migrante.

Y compris le travailleur migrant

Satija : Une inclusion des migrants dans le courant dominant doit se produire et cela ne peut se produire que s’il s’agit d’une inclusion formelle. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le droit de vote, mais vous ne pouvez pas voter parce que vous êtes à Bangalore mais que votre communauté est originaire du Jharkhand. Vous ne pouvez pas voter à destination ou à la source. Si vous regardez les bidonvilles dans les villes, vous pouvez voir la différence d’infrastructure entre un bidonville migratoire et un bidonville du même état. À Bangalore, les bidonvilles de Kannada ont accès à l’eau, à l’assainissement et à une éducation de proximité dans leur langue maternelle. S’ils n’ont pas de vote local, qui s’occupera des migrants ? Le système s’en moque parce qu’il répond aux votes. De même, chez eux, ils ne participent pas aux institutions démocratiques locales. S’ils ne sont pas assis lorsque vous décidez où ira l’argent du MGNREGA, ils n’obtiendront pas l’avantage. Vous êtes donc toujours au bas de la pile.

Créer des emplois à domicile

Gupta : En Inde, nous avons une banque d’artisans qui s’éteint. Ce sont des compétences pour lesquelles il existe une demande. La demande mondiale d’artisanat est d’environ Rs 400 milliards et l’Inde n’exporte que pour un milliard de roupies alors que nous avons environ 30 pour cent des artisans du monde. En créant des réseaux permettant aux femmes de les intégrer aux plateformes de commerce électronique, nous pouvons apporter des moyens de subsistance et des revenus aux villages. Vous avez des exemples à travers le monde qui l’ont fait avec succès. Par exemple, vous avez une plate-forme appelée Tombow en Chine qui travaille sur le commerce électronique rural. Il appartient à Alibaba. En collaboration avec le gouvernement, ils ont désigné des villages d’un lakh comme villages de Tombow. Dans les villages où cela a réussi, il y a une migration inverse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.