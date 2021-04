L’incohérence des CDC s’accélère alors qu’ils voient la puissance glisser de leur prise – RedState ⋆ .

Un peu plus tôt dans la journée, mon collègue Scott Hounsell a publié un article sur le CDC qui nous permettait de voyager tant que nous avions reçu le vaccin et que nous continuions à porter des couches pour le visage, à prendre une distance antisociale et à pratiquer l’hygiène de base (voir Le CDC dit que les personnes vaccinées Peuvent voyager, à condition de faire exactement ce que font les personnes non vaccinées). Voici comment Scott résumait les choses:

En d’autres termes, rien n’a changé. La recommandation ne s’applique toujours qu’aux voyages essentiels, et ceux qui ont été vaccinés doivent toujours se conformer aux mandats de masque et aux directives de distanciation sociale. Presque rien n’a changé. Combien étaient en quarantaine après leur retour à moins que cela ne soit nécessaire? Le voyage de relâche de ma propre famille à Hawaï a été reporté en raison de restrictions de voyage dues au COVID-19 qui n’ont pas été modifiées, même si tous les passagers adultes ont été vaccinés. C’est précisément pourquoi les Américains trouvent de plus en plus risibles les mandats du gouvernement. J’ai déjà parlé des données montrant que bon nombre des mesures imposées par le gouvernement pour «ralentir la propagation» étaient complètement inutiles et, dans de nombreux cas, ont aggravé les problèmes. Maintenant, même lorsque vous vous conformez aux directives du gouvernement en matière de vaccination, ils ne vous laisseront toujours pas revenir à votre vie.

Dans la foulée de cette annonce, le CDC a fait une autre annonce sur les voyages et le vaccin:

Directeur du CDC Walensky: «Bien que nous pensons que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager à faible risque pour elles-mêmes, les CDC ne recommandent pas de voyager pour le moment en raison du nombre croissant de cas. – Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 2 avril 2021

La situation actuelle est que le CDC ne veut pas que vous voyagiez même si vous avez le vaccin et que vous faites le même signal de vertu stupide que tout le monde.

Mais ça va mieux.

Le week-end dernier, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, était à l’émission de Rachel Maddow sur MSNBC. C’était la configuration de Maddow pour l’interview:

Eh bien, aujourd’hui, le CDC a rapporté de nouvelles données qui montrent que dans des conditions réelles, pas seulement dans un laboratoire, non seulement en extrapolant à partir d’un petit nombre de sujets de test, mais en examinant des milliers d’agents de santé de première ligne et de travailleurs essentiels qui se sont fait vacciner et qui ont depuis fait leur travail et vivent dans un monde réel, non seulement les vaccins pour ces personnes, des milliers d’entre eux, empêchent ces personnes de tomber elles-mêmes malades du COVID, ces vaccins sont également très efficaces pour empêcher ces personnes d’être infectées, même avec une infection non symptomatique. Et si vous n’êtes pas infecté, vous ne pouvez le donner à personne d’autre. Et je sais que cela ressemble à une nouvelle, mais asseyez-vous là-dessus pendant une seconde assez pour comprendre ce que cela signifie, non? Cela signifie que nous pouvons y arriver avec des vaccins. Nous pouvons mettre fin à cette chose. Cela signifie qu’au lieu qu’un vaccin soit capable – excusez-moi, cela signifie qu’au lieu que le virus puisse passer d’une personne à l’autre, se propager et se propager, écœurant certains d’entre eux mais pas tous, et ceux qu’il ne sont pas malades ne savent pas qu’ils l’ont et ils le donnent à un simple poème parce qu’ils ne l’ont pas reconnu, non? Au lieu que le virus puisse passer d’une personne à l’autre, muter potentiellement et devenir plus virulent et plus résistant aux médicaments en cours de route, nous savons maintenant que les vaccins fonctionnent suffisamment bien pour que le virus s’arrête avec chaque personne vaccinée. Une personne vaccinée est exposée au virus. Le virus ne les infecte pas. Le virus ne peut alors pas utiliser cette personne pour aller ailleurs. Il ne peut pas utiliser une personne vaccinée comme hôte pour attirer plus de personnes. Cela signifie que les vaccins nous mèneront au bout. Si nous allons juste assez vite pour faire vacciner toute la population. C’est une énorme nouvelle.

Ce que Maddow y a décrit en termes essoufflés, c’est essentiellement comment tous les vaccins fonctionnent. Si vous êtes vacciné, vous êtes presque définitivement immunisé contre l’agent pathogène et vous ne pouvez pas le transmettre à d’autres. C’est pourquoi nous avons des vaccins pour les enfants. Walesnky n’a pas contredit ce commentaire dans l’interview. De la manière qui est devenue la marque de commerce de la messagerie CDC sur tout problème de santé, c’était alors; c’est maintenant.

Le CDC revient en arrière affirmant que les personnes vaccinées ne peuvent pas porter le coronavirus https://t.co/Tgf1VYbzde pic.twitter.com/Si5OfGNG9e – New York Post (@nypost) 2 avril 2021

Après que Walensky ait fait la déclaration, sa propre agence l’a contredite.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rejeté l’affirmation de son directeur selon laquelle les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du coronavirus. Le chef du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré plus tôt cette semaine que «les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus, ne tombent pas malades». Mais l’agence de santé a clarifié la déclaration jeudi, affirmant que «les preuves ne sont pas claires» et que Walensky «parlait largement». «Il est possible que certaines personnes complètement vaccinées puissent contracter le COVID-19», a déclaré un porte-parole du CDC au New York Times. «Les preuves ne sont pas claires pour savoir s’ils peuvent propager le virus à d’autres. Nous continuons à évaluer les preuves. » Le Dr Peter Bach, directeur du Center for Health Policy and Outcomes au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, a déclaré que la confusion au sujet de l’immunité à l’épreuve des balles pourrait conduire les Américains à refuser de porter un masque après avoir reçu les coups.

Deux choses distinctes se produisent.

(Voir le point de vue de mon collègue Bochie à ce sujet ici.L’incohérence de l’administration Biden atteint des niveaux de parodie après avoir à nouveau basculé sur les vaccinations.)

D’abord et avant tout, notre politique de santé publique est déterminée par des idiots. Il y a quelques semaines, ma collègue Susie Moore et moi avons exploré ce sujet dans un épisode de Moore to the Point (voir PODCAST: Moore to the Point With Susie Moore – Ep. 5 – Conversation With Streiff on Elite Incompetence). Quels que soient les autres motifs en cours, et il y en a un, il est difficile de concilier le mépris de soi implacable que l’établissement de santé publique s’est infligé avec autre chose qu’une incompétence absolue. C’est drôle, et je dois l’admettre, de regarder les Grand Poobahs ne nous dire aucun masque, un masque, deux masques, six pieds, trois pieds (la distance sociale de six pieds est sur le point de sortir, mais comment nous sommes arrivés là-bas dans le La première place est la vraie histoire), démontrer-mais-ne-pas-aller à l’église a été divertissant. C’est aussi dangereux. Nous sommes confrontés à un virus un peu plus mortel que la grippe saisonnière, mais certainement beaucoup moins dangereux que la grippe de 1918, et aucune personne sensée ne peut avoir la certitude que quiconque conseille les décideurs et les législateurs peut distinguer son cul d’une pierre chaude. Par exemple, les États sans mandat de masque et sans verrouillage font mieux que les États dotés des politiques les plus extrêmes (voir Joe Biden appelle le Texas et le Mississippi supprimant les mandats de masque « Neandertal », mais sa peur de ce qui est ensuite est la vraie histoire). Les événements qui ont été décriés comme des «événements à grande diffusion» dans les médias (tels que le Sturgis Motorcycle Rally, le Super Bowl, les rassemblements de la campagne Trump et la semaine de relâche en Floride) ne se sont pas avérés plus dangereux que les événements, comme les émeutes du BLM , qui ont été défendus par les médias (voir Super Bowl n’était pas un événement « superspreader », Créer un triste dans l’industrie du porno pandémique). Et ceci juste dans la nouvelle série de verrouillages en Allemagne:

Cartes Covid allemandes du 1er mars (à gauche) et du 1er avril (à droite), respectivement. Les couleurs plus foncées indiquent plus d’infections. L’Allemagne 🇩🇪 a été soumise à un verrouillage national assez strict tout au long de la période en question. https://t.co/MMhSAZhb6C – HumphreyBohun (@HumphreyBohun) 2 avril 2021

Ils sont littéralement incapables de diffuser un message cohérent. pic.twitter.com/CP7twljhY7 – Noam Blum (@neontaster) 2 avril 2021

Le vieil adage «n’attribuez jamais à la méchanceté ce qui peut être expliqué par la stupidité» est probablement correct ici. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une grande dose de malice jeté dans une bonne mesure. Notez le dernier graf dans l’histoire du NY Post:

Le Dr Peter Bach, directeur du Center for Health Policy and Outcomes au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, a déclaré que la confusion au sujet de l’immunité à l’épreuve des balles pourrait conduire les Américains à refuser de porter un masque après avoir reçu les coups.

Nous avons discuté pendant des mois de la façon dont ce virus a été utilisé comme un cheval de traque pour mettre de côté nos droits en vertu de la Constitution. Jamais auparavant nos gouverneurs n’avaient été autorisés à interdire les services religieux, à interdire les rassemblements dans des maisons privées ou à forcer un citoyen à porter un vêtement particulier et ces décisions avaient été confirmées par nos tribunaux. Ils sont devenus effrontés sur ce qu’ils font; comme Bonchie souligne cet ordre du jour ici, CNN dit la partie tranquille à haute voix à propos des verrouillages et des vaccinations, et c’est de la tyrannie pure.

Nous sommes à un point où les personnes qui élaborent ces politiques se sont révélées être des coquins et des poltrons. Ils ne savent pas ce qu’ils font et semblent nous utiliser comme des rats de laboratoire dans leur boîte Skinner pour nous faire réagir à des stimuli pour, comme ils le disent, sh ** s-and-grins. Ils utilisent l’autorité qu’ils se sont arrogés pour éroder les libertés civiles, les droits civils et la société civile. Et ils vont être surpris quand nous arrêterons tous de jouer avec la fiction selon laquelle ces clowns ont le droit de faire ce qu’ils font.