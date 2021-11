Lincoln Riley à son départ de l’Oklahoma : « Décision uniquement basée sur ma volonté de relever un nouveau défi »

Lincoln Riley a déclaré dimanche que son bref mandat d’entraîneur à Oklahoma avait eu un impact particulier sur sa vie alors qu’il se préparait à assumer le poste d’entraîneur-chef à l’USC.

Riley a décidé de prendre le poste vacant de l’USC après que l’équipe se soit séparée de Clay Helton plus tôt dans la saison.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’entraîneur-chef de l’Oklahoma, Lincoln Riley, s’entretient avec ses joueurs lors de la seconde moitié d’un match contre Oklahoma State, le samedi 27 novembre 2021, à Stillwater, Oklahoma (AP Photo/Sue Ogrocki)

« Mon séjour à OU a inclus certaines des années les plus spéciales de ma vie et de la vie de ma famille. J’ai eu tellement de bons souvenirs et je me suis fait tellement de bons amis que nous emporterons avec nous pour toujours », a déclaré Riley. « Beaucoup de choses auxquelles nous avons participé ici, je suis incroyablement fier – le succès sur le terrain, le succès hors du terrain, les joueurs. Fier du personnel. Fier de la façon dont nous avons si bien travaillé avec le l’université et notre administration. Nous avons pu avoir deux leaders phénoménaux dans le président Joseph Harroz Jr. et Joe Castiglione, et ils ont été tout ce que je pouvais demander dans ce rôle et plus encore.

Riley a déclaré que sa décision était « personnelle » dans l’espoir de relever un nouveau défi ailleurs.

« Quitter OU a probablement été la décision la plus difficile de ma vie. OU est l’un des meilleurs programmes de football universitaire du pays, et cela depuis toujours. Cela ne changera pas. Cela ne changera pas dans la SEC, cela ne va pas changer avec un autre entraîneur-chef. Cela a résisté à l’épreuve du temps, et cela va continuer. C’était une décision personnelle basée uniquement sur ma volonté d’aller relever un nouveau défi, et j’ai senti que c’était la bonne opportunité pour moi et ma famille de le faire », a-t-il déclaré.

L’entraîneur-chef de l’Oklahoma, Lincoln Riley, regarde son équipe jouer contre l’Iowa State au cours de la première mi-temps le samedi 20 novembre 2021 à Norman, Oklahoma (AP Photo/Alonzo Adams)

LINCOLN RILEY BOULONS OKLAHOMA POUR USC

« Nous partirons d’ici avec de bons souvenirs. Ce sera très difficile de dire au revoir à Norman, mais cela fera toujours partie de notre famille, de notre histoire. Je serai fan de Sooner tant que je vivrai – un fan de cet état, de cette université et des gens d’ici. Je les aime tous beaucoup. »

Riley a décidé de prendre le poste de l’USC après la défaite de l’Oklahoma face à l’État de l’Oklahoma samedi, selon plusieurs rapports. Riley avait déjà été lié à des emplois dans la NFL et à d’autres postes de football universitaire. Il a abattu samedi une rumeur selon laquelle il était intéressé par le poste de LSU. Il a déclaré qu’il « n’allait pas être le prochain entraîneur de LSU ».

L’entraîneur-chef de l’Oklahoma, Lincoln Riley, regarde son équipe jouer contre l’Iowa State le samedi 20 novembre 2021 à Norman, Okla. (AP Photo/Alonzo Adams)

Riley a succédé à l’entraîneur-chef de l’Oklahoma avant la saison 2017. Il a mené les Sooners à trois apparitions en séries éliminatoires de football universitaire, mais n’a jamais réussi à gagner un match dans le tournoi. Ses équipes ont vu l’émergence de deux vainqueurs du trophée Heisman – Baker Mayfield et Kyler Murray. Les deux joueurs étaient également des choix au repêchage n ° 1.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il avait 55-10 en tant qu’entraîneur-chef et a remporté quatre championnats Big 12.