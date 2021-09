Lincoln Riley envisage-t-il de rejoindre les cow-boys au milieu des luttes de l’Oklahoma ?

in

Les Oklahoma Sooners de Lincoln Riley ont de justesse battu le Nebraska 23-16 samedi après-midi.

Étant donné à quel point les Cornhuskers sont mauvais et le sont depuis plusieurs années maintenant, et compte tenu de la dureté de l’Oklahoma contre Tulane il y a deux semaines, le bavardage a repris une fois de plus concernant l’avenir de Riley à Norman.

À court terme, Riley doit prendre une décision concernant le quart-arrière Spencer Rattler. À long terme, cependant, il a un autre choix important devant lui.

À ce stade, c’est un secret de polichinelle que le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, aime Riley. Il était très considéré comme une option de choix pour le poste d’entraîneur-chef avant que Mike McCarthy ne décroche le poste, et il est largement admis qu’il aurait probablement pu avoir le rôle s’il le voulait.

Il n’y a pas si longtemps, Sal Paolantonio d’ESPN a révélé que Riley ne quitterait probablement son emploi actuel que pour celui de Dallas.

“Lincoln Riley est heureux à Oklahoma”, a-t-il déclaré à l’époque, via USA Today. « Il pense qu’il a un bon travail, il gagne six millions et demi de dollars par an… s’il était intéressé à aller dans la NFL, ce serait probablement d’aller aux Cowboys de Dallas. C’est un travail auquel il a été lié.

Cependant, l’initié du football universitaire ESPN, Paul Finebaum, a récemment offert une autre perspective. À son avis, le fait que Riley ne soit pas encore parti signifie qu’il ne le fera pas.

« Je pensais qu’il [would’ve] est allé aux Cowboys il y a quelques années. Je regardais ESPN et tout le monde, y compris moi, soit dit en passant. … Il sera là », a déclaré Finebaum sur Keyshawn JWill et Zubin (via 247Sports). « Je pense que Lincoln Riley a trouvé sa niche. Il est l’un des grands chuchotements du quart-arrière de l’histoire récente du football universitaire et je ne peux pas l’imaginer partir, surtout maintenant que l’Oklahoma se dirige vers la SEC.

Dans l’état actuel des choses, McCarthy est considéré par la plupart des livres de sport comme l’un des candidats les plus susceptibles d’être le premier entraîneur licencié cette année. Il a déjà une fiche de 0-1 sur la saison, et avec une confrontation contre les Chargers de LA prévue dimanche, 0-2 semble presque inévitable. En fait, il y a de fortes chances que Dallas perde deux de ses trois prochains.

Si McCarthy obtient la botte, Riley ne sautera-t-il pas vraiment sur l’occasion ?

Oui, les Sooners ont une fiche de 3-0 pour débuter l’année. Bien sûr, ils ont écrasé une équipe 0-2 WCU de manière dramatique il y a à peine une semaine. Mais il est clair que quelque chose dans le groupe de cette année ne clique pas. Attaque, défense – quelque chose ne va pas.

Pour le moment, le stock de Riley est toujours incroyablement élevé. Quelques mauvaises saisons changeraient cela. Si le travail des Cowboys s’ouvre, ce qui sera probablement le cas le plus tôt possible, il y a de fortes chances qu’il ne le laisse plus filer entre ses doigts.

