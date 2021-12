Lincoln Riley surpris en train de mentir sur la façon dont il a quitté l’Oklahoma pour l’USC (vidéo)

Ce week-end, Lincoln Riley a pris la décision remarquable de quitter l’Oklahoma et de devenir l’entraîneur en chef de l’USC.

Un facteur principal est entré dans le choix de Riley, mais l’incitation financière qui a été fournie n’a évidemment pas fait de mal.

Parmi les avantages qui auraient été offerts :

Détails du contrat Lincoln Riley USC (non confirmé; mieux que je puisse faire):

– 110 millions de dollars

– USC achetant ses deux maisons à Norman pour 500 000 $ de plus que demandé (bonus de 1 million de dollars)

– Acheter une maison de 6 millions de dollars à LA pour lui

– Utilisation illimitée du jet privé 24h/24 et 7j/7 pour les familles#Sooners #Chevaux de Troie – Robert Hefner V (@RobertHefnerV) 29 novembre 2021

Personne ne peut vraiment blâmer Riley pour sa décision d’abandonner les Sooners, mais la façon dont il s’y est pris laissait définitivement à désirer. Sa manière de se comporter est la raison pour laquelle ce panneau d’un mot est monté à Oklahoma après sa sortie, et non le fait qu’il soit parti.

Mardi, Riley a commencé à faire sa tournée des médias. En cours de route, il a été maladroitement victime d’un mensonge lors d’une interview avec Scott Van Pelt d’ESPN.

Le SVP a ensuite fait pression sur Lincoln Riley sur l’idée que les conversations de l’USC n’avaient commencé que dimanche matin. « Tu dois appeler quelqu’un tôt le matin. Le temps que je me réveille, c’est comme si le train était sur les rails. Donc, c’était comme une première chose dans la conversation du matin… ? » pic.twitter.com/rgPrB3qTGA – Annonce horrible (@awfulannouncing) 30 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir dans ce deuxième clip, Riley a ensuite déclaré: « Nous avons eu une conversation tard dans la nuit » après avoir initialement dit que c’était dimanche matin. – Annonce horrible (@awfulannouncing) 30 novembre 2021

« Très tôt dimanche matin », a déclaré Riley, lorsqu’il a insisté lorsqu’il a parlé pour la première fois aux chevaux de Troie. « USC s’est engagé avec un certain intérêt et voulait avoir une conversation et honnêtement, Scott, c’est la première conversation à un moment donné de mon séjour à Oklahoma que j’aie jamais eue avec une autre équipe de football. »

Mais ensuite, « dimanche » est devenu « samedi ».

« Pour être honnête, c’était un peu flou », a déclaré Riley.

«Nous sommes rentrés à la maison, avons joué samedi soir, tôt dimanche matin. Et j’ai obtenu l’information de l’USC selon laquelle il y avait un réel intérêt.

« Alors j’en ai parlé un peu tôt ce matin-là, j’ai dormi quelques heures. J’ai eu la chance de sauter sur un Zoom avec certains de nos dirigeants universitaires et j’ai en quelque sorte expliqué ce que cela pourrait être. C’est venu rapidement. Et pour être honnête de nos jours dans le football universitaire, il le faut. C’est juste la manière du monde en ce moment.

De toute évidence, Riley n’est pas le premier entraîneur louche à quitter son programme d’une manière douteuse. Il y a de bonnes raisons de penser que le déménagement de Brian Kelly de Notre Dame à LSU a été traité de manière encore plus malhonnête.

Mais les gens n’oublient pas. Et qu’est-ce que vous obtenez cette réputation smarmy Urban Meyer-esque, il est difficile de secouer.

Riley finira-t-il par regretter la façon dont il a géré toute cette situation ? Le temps nous le dira.

