in

La Haute Cour de Bombay a noté que « l’incompatibilité astrologique » des horoscopes ne peut pas être une excuse pour renoncer à la promesse de mariage.

La Haute Cour de Bombay a rejeté lundi le plaidoyer d’un homme de 32 ans cherchant à être déchargé d’une affaire de viol et de tricherie, notant que “l’incompatibilité astrologique” des horoscopes ne peut pas être une excuse pour renoncer à la promesse de mariage.

Une seule chambre du juge SK Shinde a rejeté la demande déposée par Avishek Mitra cherchant à être déchargé de l’affaire de tricherie et de viol enregistrée contre lui par la police de la banlieue de Borivali sur une plainte déposée par la femme, avec laquelle il était en couple.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.