L’inconnu sur Hazard et De Bruyne conditionne le duel de stars entre la Belgique et l’Italie

01/07/2021 à 21:06 CEST

X. Serrano

Belgique, avec les illustres inconnues de la boiterie Kévin de Bruyne Oui danger édénique, e Italie, en attendant la récupération Chiellini, des visages sont vus à Munich en quarts de finale de la Eurocoupe, dans le duel le plus marquant de cette manche dont le prix est le « final à quatre » de Wembley. Les deux équipes arrivent au rendez-vous avec des victoires complètes et un seul but encaissé dans le tournoi, mais après les avoir passés fort en huitièmes de finale.

La ‘Nazionale’, qui avec 31 matchs sans perdre en réalisant la meilleure séquence de son histoire, a été menotté par L’Autriche mais il savait souffrir et l’emportait dans l’extension. Et les ‘Diables Rouges’Après avoir pris les devants dans une action isolée, ils ont résisté au siège portugais avec un colossal Courtois dans un match de pure survie.

Boucles d’oreilles de ses deux étoiles

Belgique il a payé un prix très élevé pour atteindre les quarts de finale. Risquer Oui De Bruyne, ses deux phares dans la création du jeu offensif, ils se sont retirés blessés et sa présence dans le match d’aujourd’hui est inconnue. Roberto Martinez ont dit après les premiers examens qu’ils n’avaient rien de grave, mais qu’ils allaient douter Italie et ce jeudi, il a réitéré qu’ils décideraient à la dernière minute. Aucun d’eux ne s’est entraîné hier lors de la dernière séance avant le match et il leur semble difficile de repartir depuis le début. Au lieu de cela, il attend Carrasco Oui Mertens.

Même avec ses deux étoiles entre cotons, Belgique Il a deux des joueurs les plus différentiels du tournoi aux deux extrémités du terrain : Romelu lukaku Oui Thibaut Courtois. Le gardien madrilène est à un excellent niveau, comme il l’a encore démontré auparavant le Portugal. Alors que l’attaquant de l’Inter, meilleur joueur de l’année dans ‘Calcium’, est le meilleur buteur de l’équipe avec trois buts. Au-delà des changements requis, il est prévu que Martinez continuez vos onze derniers. Reste à savoir qui assumera le poids créatif de l’équipe, qui risque d’abuser de longs ballons vers Lukaku. Les projecteurs pointent vers Youri Tielemans.

Le capitaine Chiellini revient

Pour la première fois dans ce tournoi, le ‘Azzurra‘va à un rendez-vous sans le signe préféré. Un rôle traditionnellement apprécié. S’il y a des doutes sur le onze de Mancini elle est plus due au mérite des aspirants qu’au démérite des sédentaires. Selon ‘La Gazzetta dello Sport’, l’entraîneur gardera le centre du terrain malgré le bon rôle de Locatelli Oui Pessine, les deux grands frappeurs du tournoi.

En attaque, Chiesa, décisif avec son but et son énergie en prolongation contre l’Autriche, pourrait arracher la place à un Berardi. Avec sa vitesse et son débordement, le joueur de la Juve Je pourrais trouver une mine dans la voie de gauche à l’arrière de Thorgan ou alors Carrasco, des profils plus offensifs. On pourrait dire quelque chose de semblable du côté opposé avec les galops de Spinazzola. De même, la lenteur de l’arrière vétéran belge semble une faiblesse à exploiter.

Plus de doutes existent en défense. Florenzi entraîné à pleine capacité pour la première fois depuis que son mollet s’est blessé lors du match d’ouverture, mais Dites Lorenzo partie avec avantage. Sur l’axe Bonucci C’est incontestable et avec lui je pourrais revenir Chiellini, déjà récupéré, devant Acerbi. Celui avec le capitaine Lukaku cela semble être l’un des duels clés. Les visages ont été vus six fois où “Grande Rom” il n’a marqué qu’un penalty. Reste à savoir si l’Italie sortira pour rythmer le match et cherchera le but rival, comme c’était la norme, ou adoptera une attitude plus réactive.

Les files d’attente probables

Belgique: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen ; Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard ; Mertens, Carrasco ; Lukaku.

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola ; Barella, Jorginho, Verratti ; Chiesa, Immobile et Insigne.