L’inconvénient de la monnaie programmable

Si les contrats intelligents, les accords financiers auto-exécutables qui ont attiré des centaines de milliards de dollars d’investissements dans les réseaux de blockchain, semblent magiques, alors il est peut-être temps de revoir « The Sorcerer’s Apprentice ».

Dans le segment emblématique du film d’animation « Fantasia » de Disney en 1940, Mickey Mouse incarne le personnage principal qui apprend une dure leçon sur les dangers de l’automatisation. Pour éviter la corvée de transporter des seaux d’eau dans les escaliers du château pour remplir un chaudron, Mickey enfile le chapeau magique de son maître et anime un balai pour faire sa corvée à sa place. Le rongeur s’assoupit, puis se réveille pour découvrir que le balai anthropomorphe a suivi ses instructions trop littéralement, avec des résultats désastreux.

Les sceptiques de l’idée de monnaie programmable voient des risques similaires à confier des activités financières au code.

D’une part, les pirates informatiques ont drainé quelque 685 millions de dollars de divers systèmes de financement décentralisé (DeFi) au cours des 18 derniers mois, selon The Block, montrant qu’au minimum le code doit être soigneusement inspecté avant le déploiement.

Pourtant, pour Steven Kelly, chercheur associé au Yale Program on Financial Stability, les bogues logiciels ne sont pas la moitié du problème.

Alors que la crypto-monnaie est née en partie d’une rébellion contre les plans de sauvetage qui ont suivi la crise financière de 2008, Kelly voit la leçon ultime de cette époque comme la nécessité de la discrétion que suppriment les contrats intelligents.

CoinDesk a récemment discuté avec Kelly des raisons pour lesquelles il pense que l’argent programmable est une aubaine en temps normal, pourquoi il pourrait créer des problèmes lors des calamités du marché et la difficulté de créer des « interrupteurs d’arrêt » lorsque les choses tournent mal. Une transcription légèrement modifiée de cette conversation suit.

CoinDesk : Lorsque vous considérez l’idée de l’argent programmable, des contrats qui sont définis dans le code plutôt qu’exécutés par des humains, quels sont selon vous les avantages potentiels ? Et que voyez-vous comme inconvénients ?

Steven Kelly : C’est en quelque sorte mon inclination naturelle à diviser les choses en temps de paix et en temps de crise.

En temps de paix, c’est un bien sans équivoque. Vous parlez simplement de paiements plus rapides et moins chers [and] moins de discrétion, ce qui signifie moins de place pour les préjugés humains, moins de place pour l’erreur humaine. Bien sûr, cela présente tous les [risk] d’erreurs de codage et de vulnérabilités de protocole, mais puisque nous parlons de l’avenir de l’argent, nous supposons en quelque sorte que cela s’arrange. Et donc vous avez le potentiel de rationaliser les choses, de faire en sorte que les paiements se produisent quand ils sont censés se produire, par opposition à «une fois les formulaires remplis et les gens appuient sur les boutons et un tel revient de vacances et se souvient de rappeler votre appel. » et des choses dans le genre.

Il y a aussi un énorme potentiel sur les marchés financiers. Par exemple, une partie de la perturbation de mars 2020 était littéralement due au fait que les gens se rendaient simplement dans leur bureau à domicile où il s’agit d’un numéro de téléphone différent, et les échanges ne se produisaient tout simplement pas aussi rapidement parce que les gens ne répondaient littéralement pas au téléphone. Ce genre de choses peut aussi arriver en temps de paix, parce que quelqu’un est en vacances ou simplement parce que les systèmes hérités sont plus lents. [Processes] peut être accéléré et rendu plus efficace, et vous réduisez le coût, fondamentalement, du flotteur.

Mais en temps de crise, je deviens nerveux. Je deviens nerveux à propos de cette idée parce que je doute de l’idée que l’on puisse préprogrammer toutes les exigences qui peuvent survenir dans un cycle de crise.

Dans mon fil Twitter du 21 septembre sur le risque systémique des contrats intelligents, par exemple, certains des refoulements [amounted to], « Nous en crypto, nous programmeurs, nous réfléchissons à cela, et nous savons que nous avons besoin d’acteurs centraux, parfois, en crise. Nous pouvons coder dans certaines éventualités lorsque certaines choses se produisent sur le marché, en dehors, vous savez, de la plage x ou autre.

Et je n’achète pas du tout ça. Je crois ce qu’ils disent. Je ne crois pas que ce soit suffisant.

Le pic boursier de 2007 est survenu après la faillite des hedge funds Bear Stearns [one of the earliest signs that the U.S. subprime mortgage market was unraveling]. Vous ne pouvez tout simplement pas programmer : « OK, si le marché fait cela, alors cela va arriver. » Vous pouvez, dans une certaine mesure, mais vous manquerez toujours la prochaine crise. Vous ne pouvez pas préprogrammer les exigences d’une crise.

Nous, en tant que société, avons décidé que lorsque c’est la guerre, nous laissons en quelque sorte ces échecs glisser, ils ont en quelque sorte un objectif d’intérêt public. Comme je l’avais mentionné dans mon fil de discussion, les banques cessent généralement de vous rembourser votre argent en cas de crise. Vous alliez chercher votre dépôt et ils disaient « désolé ». Ce n’était pas légal. Cela n’a jamais été légal. Et quand cela est allé au tribunal [for example, in 1857, in the case of Livingston v. Bank of New York], les tribunaux ont simplement dit : « Eh bien, si tout le monde le fait, nous n’allons pas laisser une banque être facturée pour cela. » Parce qu’au fond, les tribunaux ont compris les exigences d’une crise. Et nous laissons en quelque sorte des choses illégales se produire pour le plus grand bien du système. Et c’est le genre de discrétion qui est en quelque sorte l’antithèse des contrats intelligents et de l’argent programmable.

Pourtant, si ces exigences ne sont pas programmées et que les gens retirent leur argent, cela ne nous permet-il pas de traverser la crise plus rapidement ? Ne vaudrait-il pas mieux nous forcer à déchirer le pansement ?

Non, c’est juste incroyablement coûteux. Les crises financières, les faillites et les perturbations du fonctionnement du système financier entraînent des coûts incroyables. Parce que nous pouvons dire : « C’est une mauvaise banque, nous voulons qu’elle disparaisse, nous voulons qu’une bonne banque vienne à sa place. » Mais entre une bonne banque, avec beaucoup d’informations sur les clients, la faillite, et l’apparition d’une nouvelle banque, et la collecte de toutes ces informations sur ces clients et ils peuvent ensuite faire des prêts… c’est incroyablement dommageable. [to have a lapse in lending activity]. Nous voulons donc laisser ces banques faire faillite si elles sont insolvables, mais nous ne voulons pas faire ça comme ça [snaps fingers]. Si Lehman avait pu échouer en l’espace d’un an, cela aurait été formidable. Au moins isolé, ça se serait calmé [the markets].

Cela étant dit, je pense qu’il y a une certaine nuance à cela. Parce qu’une autre chose qui se produit lors d’une crise, c’est qu’une fois qu’une institution est stigmatisée, ou peut-être qu’elle est le principal objectif des médias en tant qu’institution qui va vaciller, elle commence à recevoir des appels collatéraux. Disons que vous êtes Bear Stearns et que vous êtes dans l’actualité maintenant et que vos liquidités sont remises en question. Si je suis une contrepartie à Bear Stearns, rien n’a nécessairement changé sur le marché autre que j’entends cette nouvelle à propos de Bear Stearns. Je vais aller chez Bear Stearns et dire : « Hé, tu sais quoi ? Je n’aime pas tes notes. Maintenant, je veux un peu plus de garanties. Et si vous êtes Bear Stearns et que vous refusez, eh bien, le titre suivant est « BEAR STEARNS NE PEUT PAS FAIRE UN APPEL DE GARANTIE ».

Et le reportage citera « des personnes familières avec la situation ».

Droit! [Laughs] Il y a donc un avantage aux contrats intelligents ici. C’est l’envers de la médaille. Bear peut dire : « Eh bien, notre contrat intelligent gère cela. Rien n’a changé sur le marché, notre [credit default swap] est ici, et la garantie est ici, c’est donc ce qu’est l’appel de marge, et vous ne pouvez pas le réfuter. Il y a donc ce genre de concessions mutuelles, car dès qu’un joueur est faible, les marchés disent : « D’accord, obtenons des garanties de leur part, car nous savons qu’ils ne peuvent pas refuser. Et arrêtons de payer nos appels de marge sur nos autres transactions avec eux [where] nous leur devons des garanties, et conservons nos garanties. Et commençons simplement à passer des appels et assurons-nous qu’ils peuvent toujours répondre à ces appels.

Existe-t-il une sorte de modèle hybride que vous pourriez prévoir où vous obtiendriez ces avantages en temps normal, tout en atténuant les inconvénients en période de stress ?

Vous savez, c’est vraiment difficile parce que, comme je l’ai dit, rien de tout cela n’est formalisé. Nous laissons en quelque sorte des choses illégales se produire. Personne ne va officialiser, « quand [Federal Reserve Chairman Jerome] Powell dit que c’est bien de faire des choses illégales, vous pouvez faire des choses illégales » ! Il est donc très difficile de formaliser ex ante. Alors je m’inquiète juste que [a crisis involving smart contracts] se déroulera trop vite, ex post [facto], avant que nous puissions être prêts pour cela.

Je ne veux pas non plus étouffer cette innovation. Et je pense qu’il y a d’énormes avantages à en tirer. Je veux que la banque centrale et les autres puissent suivre le rythme, ainsi que ces institutions financières. C’est l’autre chose : ce n’est pas seulement une discrétion de combattant de crise. Ce sont des combattants de crise au sein d’institutions privées. C’est Goldman Sachs qui choisit d’ignorer les e-mails et de ne pas répondre aux appels téléphoniques. Et nous aimons un peu ça en tant que société.

Une grande partie de la conversation maintenant avec la programmabilité a à voir avec monnaies numériques de la banque centrale (CBDC). Une banque centrale ne pourrait-elle pas avoir une sorte de kill switch, donc les contrats seraient automatisés mais il y aurait une option « casser la vitre » ?

C’est une autre chose qui vient même des gens de DeFi. Ils disent : « nous avons une sorte de centralisation en cas de crise. Mettez quelqu’un qui actionne un coupe-circuit, et ils n’auront ce pouvoir discrétionnaire qu’en cas de crise. » Mais le problème, et c’est un peu ironique, c’est qu’il faut une certaine décentralisation. Oui, vous pouvez donner ce kill switch à la Fed. Mais Goldman ne va jamais aller voir la Fed et dire : « Hé, nous ne pouvons vraiment pas faire d’appel de marge aujourd’hui. Pouvez-vous actionner le coupe-circuit de Citigroup pendant 48 heures et nous faire gagner du temps ? » Cela n’arrivera jamais. Mais si Goldman le fait, alors nous regardons tous de l’autre côté. Et, et nous disons, « oh, vous savez, les notes étaient mauvaises. »

Même la comptabilité elle-même peut être compliquée, parce que les choses qui sont tout le temps marquées sur le marché, elles ont été marquées au prix auquel elles se négocient, en cas de crise, tout d’un coup [the banks holding the assets] dira : « Vous savez ? Nous n’allons plus marquer cela sur le marché, nous allons réévaluer cela. Nous voyons d’énormes morceaux d’actifs passer du portefeuille de négociation au portefeuille détenu jusqu’à l’échéance, qui sont comptabilisés différemment. Une autre chose que nous voyons est [assets classified as] Le niveau 1, qui est « nous prenons un prix du marché, et c’est ainsi que nous le gardons dans nos livres », le déplace vers le niveau 3, qui est comme le mark-to-model. « Nous avons décidé que les prix ne sont pas représentatifs et nous voulons marquer [the asset] à notre modèle.

L’autre chose qui se passe est le FASB [Financial Accounting Standards Board] sort et dit : « Tu sais quoi ? Vous n’êtes pas obligé de le marquer autant sur le marché. Ne t’en fais pas. Si c’est illiquide, nous allons changer nos normes. Voici quelques nouvelles orientations. Et tout cela se perd, vous savez, si tout est préprogrammé.

Comme je l’ai dit, même en cas de crise, il y a des avantages et des inconvénients à cela. Parce que dans un monde purement programmé, vous ne pouvez pas exploiter avantageusement les faibles en tant que contrepartie, mais les forts ne peuvent pas non plus creuser davantage de fossés autour d’eux-mêmes.