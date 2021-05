L’incroyable 1965 des frères justes continue

L’album nommé d’après la suite de ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin” de les frères justes est dans notre ligne de mire. Just Once In My Life a fait son entrée dans le palmarès Billboard Top LPs le 29 mai 1965.

Il est sorti pendant la brève période d’enregistrement du duo pour le label Philles de Phil Spector et Lester Sill, et coproduit par Spector lui-même, avec Bill Medley du groupe. L’album était leur deuxième en seulement quatre mois, enregistré et publié rapidement pour maximiser leur popularité à la suite du single et de l’album du même nom “Lovin’ Feelin”.

Le nouveau LP a ouvert avec le superbe chanson titre, une chanson d’amour intense et douloureuse écrite par Spector, Gerry Goffin et Carole King. Une autre ballade déchirante dans le style de “Lovin’ Feelin”, elle a ensuite été reprise avec style par les garçons de la plage, sur leur album de 1976 15 Big Ones. Une autre chanson est également incluse dans Just Once In My Life qui est devenue un hymne en or massif pour les Righteous Brothers, leur interprétation pérenne de “Unchained Melody”.

« Interprétations puissantes »

« Un album passionnant de performances lamentables et émouvantes réalisées dans le style populaire des Righteous Brothers », s’est enthousiasmé Billboard dans la critique du magazine. « Leur tube ‘Just Once In My Life’ fait partie de certaines interprétations puissantes de ‘Unchained Melody’, ‘You’ll Never Walk Alone’ et un excellent traitement de ‘You Are My Sunshine’. Leur version de « Ooh-Poo-Pah-Doo » avec un baratin ad-lib hilarant est un spectacle en soi. »

L’album Just Once In My Life a commencé au n ° 136 et a passé trois semaines au n ° 9 en août, sur une période de 41 semaines qui a duré jusqu’en mars 1966. Juste pour souligner à quel point Medley et son partenaire Bobby Hatfield étaient, l’album You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ lui a tenu compagnie tout au long de cette course et au-delà, dans une durée de conservation de 67 semaines.

