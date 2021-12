L’incroyable amende qu’Amazon a reçue pour avoir abusé de sa domination sur le marché

12/12/2021 à 12:06 CET

L’Autorité antitrust italienne (AGCM) a infligé une amende de 1,13 milliard d’euros à Amazon pour « abus de position dominante », la deuxième sanction qu’il a infligée à Amazon le mois dernier. Amazon a une position de « domination absolue » sur le marché italien, « ce qui lui a permis de promouvoir son propre service logistique », écrit l’autorité dans un communiqué.

Selon l’AGCM, les entreprises doivent utiliser le service Fulfillment by Amazon s’ils souhaitent accéder à des avantages clés tels que le service Prime, qui à son tour leur permet de participer aux ventes du Black Friday et à d’autres événements clés. « Par conséquent, Amazon a empêché les vendeurs tiers d’associer le service Prime à des offres non gérées avec Expédié par Amazon », a-t-il déclaré.

L’appareil judiciaire italien assure que l’accès à ces fonctionnalités est « crucial » pour le succès du vendeur. Il a également noté que les vendeurs tiers utilisant Expédié par Amazon ne sont pas soumis aux mêmes exigences de performance strictes que les vendeurs non Expédié par Amazon. En tant que tels, ils sont moins susceptibles d’être suspendus de la plate-forme s’ils n’atteignent pas certains objectifs. Enfin, il a souligné que Les vendeurs utilisant Amazon Fulfillment Services sont découragés de proposer leurs produits sur d’autres plateformes en ligne, au moins dans la même mesure qu’ils le font sur Amazon.