L’incroyable arbre Frankenstein qui produit 40 fruits différents

01/11/2022 à 09:02 CET

JL Ferrer

L’arbre Frankenstein est à la fois une curieuse œuvre d’art et un prodige de l’agriculture, l’œuvre du professeur d’Art à l’Université de Syracuse (USA) Sam Van Aken. L’arbre Il est capable de produire 40 espèces différentes de fruits et a été créé en utilisant des techniques de greffage conventionnelles.

L’inventeur s’est appuyé sur une équipe qualifiée de biologistes et d’agriculteurs, qui ont apporté leurs connaissances sur le greffage de pousses de différentes plantes. L’un des aspects les plus frappants de l’arbre est que, selon la saison de croissance de chaque variété, l’arbre change de couleur et d’arôme.

Le dénominateur commun des composants essentiels est que, dans tous les cas, ce sont des plantes « osseuses », c’est-à-dire qu’elles sont soutenues par un tronc ou des branches.

Jusqu’à maintenant, Vingt spécimens de Frankenstein ont été plantés dans des musées d’art, des campus universitaires et des terrains privés des États-Unis. La première étape de préparation associe une vingtaine de types de fruits, suivie de la taille et de l’ajout d’autant de variétés.

Le créateur de l’arbre | Agences

Van Aken a réussi à greffer différentes plantes fruitières à noyau, telles que des pêches, des prunes, des abricots, des nectarines et des cerises, pour créer un seul arbre qui produit 40 types de fruits différents.

Étant donné que ces fruits à noyau ont de grandes similitudes dans leur structure chromosomique, Van Aken a entrepris de les combiner en utilisant un processus de « greffe de puce ». Au printemps, l’arbre fleurit dans des tons de rose, pourpre et blanc, et porte les différents fruits en série pendant l’été.

Pour mener à bien ce projet aux frontières artistiques, des techniques complexes, des composants chimiques ou des expériences de laboratoire n’étaient pas nécessaires. La procédure est absolument naturelle. Ces arbres fruitiers magiques sont des enfants d’arbres indigènes, d’héritages et de fruits des temps anciens.

Fruits d’arbre de Frankenstein | Agences

L’endroit où le premier spécimen a été planté est un verger de l’Agricultural Experiment Station de New York, qui a été récupéré par le professeur lorsqu’il a appris qu’il allait être démoli.

« Je voulais que l’arbre interrompe et transforme le quotidien, et je voulais aussi surprendre les gens »a révélé Van Aken. « Lorsque l’arbre fleurit de manière inattendue avec des couleurs différentes et que vous voyez les différents types de fruits suspendus aux branches, non seulement la façon dont vous le voyez change, mais cela change également la façon dont les choses sont perçues en général », a-t-il déclaré au journal Clarin. .

L’arbre surprenant permet d’accommoder différentes combinaisons, puisque Le projet de Van Aken englobe en fait plus de 250 variétés de fruits sur différents arbres. Pour cette raison, le public a la possibilité de voir différents modèles de Frankenstein en Arkansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, New York, Pennsylvanie et New Jersey.

L’intention de Van Aken est de manipuler la nature pour en rehausser la beauté. Ce type d’initiative a son facteur déterminant : pour voir si une greffe a porté ses fruits, il faut attendre des années et il faut faire très attention à la taille et aux zones stratégiques où sont placées les greffes, ainsi qu’au travail autour du cycle de croissance. de chaque fruit utilisé.

« Je le vois comme une œuvre d’art, un projet de recherche et une forme de conservation. Est sculpture par greffes», a déclaré Van Aken, dont l’objectif principal est désormais d’obtenir « l’arbre aux cent fruits ».

Qu’est-ce qu’une greffe agricole et comment est-elle fabriquée ?

Qu’est-ce qu’une greffe exactement ? C’est l’union génétique, morphologique et anatomique de deux plantes différentes, dont le but principal est de raccourcir le temps de production. Maintenant, pourquoi raccourcir le temps de production ? Cela signifie réduire le temps pendant lequel une plante commence à produire, et il est appliqué commercialement aux arbres fruitiers, qui ont une période de 2,5 à 5 ans pour produire des fruits.

Tous les arbres fruitiers (pommier, pêcher, bananier, manguier, avocatier, pommier, poirier, etc.) ont besoin d’un certain temps pour atteindre physiologiquement leur développement et commencer leur floraison et donc la fructification.

Le greffon en pratique est la somme d’un motif (la plante sur laquelle il repose) et d’une crosse (la branche que l’on veut faire fructifier). Il existe plusieurs types de greffe. Les plus utilisés sont patron + double crochet et patron + assiette. La vareta est un rameau choisi dans une plante saine et le placage est une section avec un bourgeon végétatif, également issu d’une plante saine. Le but de cette opération est aussi de faire en sorte que les plantes choisies pour la vareta et le placage offrent une résistance aux maladies, virus, bactéries et ravageurs.

Le processus de greffage n’est réalisée que si l’affinité génétique est la plus élevée possible. Autrement dit, s’il s’agit d’espèces du même genre, le pourcentage de génération d’union cellulaire est plus élevé.