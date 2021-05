L’incroyable cadeau inspiré d’Iron Man que Shemar Moore s’est acheté après sa première augmentation de salaire pour les esprits criminels

Quand j’ai eu SWAT, c’était un moment de fierté pour moi. J’ai travaillé dur et j’ai défié toutes les chances. Quand ma mère était en vie, elle m’a donné une carte qui disait: «Saute et le filet apparaîtra». J’ai pris cela comme un sens, ayez foi en vous et croyez. Personne ne savait que je réussirais même dans ce jeu, encore moins le soutenir dans ce jeu. J’étais comme, vous savez quoi, je vais bien me traiter et j’ai décidé de prendre le F8. J’ai l’impression que si j’avais eu cette voiture sur Criminal Minds, j’aurais eu l’impression de la forcer. La Ferrari représente la fierté de mon voyage.