La riche veine de la forme de buteur de Mohamed Salah fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde.

L’Egyptien a marqué 140 buts en 216 apparitions pour Liverpool depuis son arrivée de la Roma en 2017 pour environ 37 millions de livres sterling.

Salah vit pour marquer des buts pour Liverpool et il continue d’établir des records – il a maintenant été ajouté au programme scolaire en Égypte

Il est devenu l’un des puzzles manquants de Jurgen Klopp sur la ligne de front de Liverpool dans le cadre de son processus de reconstruction pour ramener le succès national et européen.

La décision de Salah a porté ses fruits et a démontré son génie, avec de nombreux moments emblématiques à couper le souffle du Kop.

Il a été une telle révélation dans le Merseyside que sa vie a été ajoutée au programme national de son pays d’origine.

On espère que sa vie pourra inspirer la prochaine génération d’enfants en Égypte. À l’école primaire, les textes se concentrent sur sa carrière de joueur, tandis qu’à l’école secondaire, ses dons de bienfaisance et des questions telles que ce que signifie être un héros à succès font partie des sujets.

Ici, talkSPORT se penche sur les meilleurs moments du joueur de 29 ans au cours de ses cinq saisons et demie au club, que les plus jeunes enfants égyptiens découvriront.

Arrivée du roi égyptien : 2017/18

Salah a connu un début de vie sensationnel à Anfield, marquant 23 buts dans la première moitié de la saison.

Personne n’oublierait son premier but dans le derby du Merseyside, avec un sublime effort de curling devant les supporters jubilatoires des Reds.

Cela deviendrait un spectacle familier pour les fans

Il est devenu évident que Salah aimait dribbler le ballon et se faufiler devant les défenseurs dans des positions serrées, notamment contre Bournemouth, Leicester City, Tottenham Hotspur et Watford.

Et, les efforts de coupure contre Manchester City en championnat et en Europe. Il a terminé sa première saison avec un nombre impressionnant de 44 buts dans toutes les compétitions pour s’assurer une autre quatrième place bien que le club ait perdu contre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions.

Le taux de frappe signifiait qu’il était le deuxième meilleur buteur du club en une seule saison et le meilleur record depuis la création de la Premier League pour Liverpool.

Le triomphe de la Ligue des champions : 2018/19

Bien qu’il n’ait pas franchi la barre des 40 buts cette fois, il a tout de même terminé avec 27 dans toutes les compétitions, en marquant des buts importants lors de la campagne 18/19.

Les efforts de Salah contre Napoli lors du dernier match de groupe ont été essentiels pour assurer leur place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions et il a superbement marqué le but devant l’ancien gardien d’Arsenal David Ospina.

Lors des huitièmes de finale retour contre le Bayern Munich, il a enregistré une passe décisive pour le deuxième but de Mane lors d’une soirée européenne inoubliable.

Mo Salah a été la clé du défi pour le titre de Liverpool en 2018/19

Il y a eu de brillants buts individuels de l’Egyptien, dont un triplé contre Bournemouth.

Il a terminé la saison avec un penalty lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Tottenham.

La Premier League : 2019/20

Suite à leur succès européen, plus d’argenterie a été ajoutée dans l’armoire à trophées – la Super Coupe et la Coupe du Monde des Clubs.

L’équipe de Klopp visait à mettre fin à son attente d’un titre de champion avec des fans qui attendaient depuis 30 ans et l’équipe a répondu de manière catégorique.

Salah a gardé son sang-froid avec quelques buts de la tête contre Manchester City et Brighton respectivement.

Salah a marqué 19 buts et fourni 10 passes décisives lors de la campagne dominante de Liverpool en Premier League 2019/20

Salah était plus un joueur d’équipe puisqu’il a enregistré 10 passes décisives en championnat et plus de buts européens, dont un but sous un angle incroyablement serré contre l’équipe autrichienne de Salzbourg.

Sa troisième saison l’a vu marquer 23 fois dans toutes les compétitions, 19 de ces buts ont été marqués en championnat.

Lumière éclatante : 2020/21

Ce fut l’une des pires saisons de Liverpool et ils n’ont pas pu défendre leur titre.

Salah, cependant, a réussi un triplé sensationnel lors d’une victoire 4-3 contre Leeds United, nouvellement promu, le jour de l’ouverture.

Pendant la blessure et la campagne à succès de COVID-19, il a été la lumière brillante pour les Reds dans toutes les compétitions et a subi certaines de leurs pires courses – perdant cinq matchs de championnat à domicile d’affilée entre janvier et début mars.

.

Liverpool a connu une saison épouvantable et a fini troisième de Premier League

Cependant, les faits saillants de l’homme vedette dans une campagne sans trophée comprenaient de magnifiques buts lors d’une défaite 7-0 contre Crystal Palace et un doublé contre West Ham au stade de Londres.

Les records continuent de chuter : 2021/22

Cette saison, Salah a retrouvé sa meilleure forme et est entré dans l’histoire en marquant lors de cinq matches consécutifs de la journée d’ouverture pour les Reds.

D’autres records devaient être battus – son premier match contre Leeds United était son 100e but en Premier League. Il a été suivi d’un autre but lors du match nul 3-3 contre Brentford, qui l’a vu marquer un siècle de buts en championnat pour les Reds.

La touche magique de Salah et un moment d’éclat ont vu les fans assister aux buts des prétendants lorsqu’il a exécuté de superbes buts contre Manchester City et Watford.

.

Salah a eu une journée sur le terrain à Old Trafford

Klopp a semblé galvaniser Liverpool à son meilleur depuis sa campagne victorieuse il y a deux saisons, et était à nouveau aux avant-postes de la Ligue des champions. Salah était à nouveau sous les projecteurs avec un doublé face à l’Atletico Madrid.

Il a finalement établi un autre record de Premier League en devenant le premier joueur à marquer un triplé contre Old Trafford lors de leur victoire 5-0 sur les Red Devils.

Il a déjà 15 buts cette saison et à ce rythme, il a les capacités d’imiter ses buts de sa première saison au club.

Considérant qu’il veut rester à Liverpool pour toujours, vous ne parieriez pas contre cela.