La baisse rapide du nombre de composants « efficaces » du S&P 500 suscite des inquiétudes

Photo de Cristofer Maximilian sur Unsplash

Le nombre d’entreprises nécessaires pour imiter les rendements du S&P 500 était tombé à un plus bas historique à la fin de 2019 à seulement 83. La force continue de FAANG + Microsoft et d’une petite cabale d’autres actions signifie que le nombre effectif est maintenant encore plus bas. .