L’incroyable cosplayer Aquaman cloue les tatouages ​​et l’armure de Jason Momoa

L’armure d’Aquaman est recréée presque parfaitement et, honnêtement, on dirait qu’il s’agit d’un costume officiel utilisé à partir de la production DCEU. De toute évidence, beaucoup de travail a été consacré à la création de ce cosplay, et le modèle réussit le look sans effort. Les tatouages ​​​​sont également une recréation exacte de Jason Momoa et sont la meilleure partie de tout le cosplay. Dans l’ensemble, c’est un travail bien fait pour le modèle et le photographe, car ils ont vraiment capturé l’esprit du héros aquatique. Espérons que Momoa remarque leurs efforts et leur donne un cri.