L’incroyable course d’ouverture de Forza Horizon 5 présentée dans un nouveau gameplay

Les Forza Horzion 5 La course d’ouverture que Microsoft vient de démontrer lors du Xbox Stream de la Gamescom est, franchement, ridicule.

La nouvelle séquence de gameplay, qui montre la Ford Bronco Badlands 2021 (l’une des voitures de couverture nouvellement confirmées du jeu) tombant d’un avion sur le volcan La Gran Caldera, ne fait que s’intensifier au fur et à mesure.

Et comme nous sommes sûrs que vous êtes d’accord, c’est une très bonne façon de commencer. Découvrez l’incroyable bande-annonce Initial Drive ci-dessous.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la voiture de couverture (et son compagnon, la Mercedes-AMG ONE), Mike Brown, directeur créatif de Forza Horizon 5 chez Playground Games, explique le choix de ces véhicules ci-dessous.

“Nous sommes ravis de dévoiler la couverture de Forza Horizon 5 avec la Mercedes-AMG ONE, qui marque la première fois qu’une voiture est dotée de la technologie hybride de Formule 1 presque un à un de la piste à la rue – mettant cette puissance dans les joueurs « mains leur permet d’explorer les rues et les routes du Mexique d’une manière sans précédent », indique un communiqué de presse.

« Le Ford Bronco Badlands 2021 rejoint le Mercedes-AMG ONE sur la couverture, conçu pour offrir des parcours tout-terrain accidentés sur le vaste terrain du Mexique, comme ces incroyables jungles et déserts. »

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez mettre la main sur le jeu plus tôt, les éditions Deluxe et Premium offrent un accès anticipé sur 5 novembre 2021.

Ces éditions offrent aux fans ultimes de Forza 4 jours supplémentaires de plaisir avant les acheteurs standard.