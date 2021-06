L’incroyable Écosse peut battre la Croatie, le « pragmatique » Gareth Southgate et sa sélection d’équipe, la masterclass de Billy Gilmour, et l’Angleterre peut-elle encore gagner l’Euro 2020 ?

in

José Mourinho a rejoint talkSPORT pour analyser les performances de l’Angleterre et de l’Écosse vendredi soir.

Les Three Lions n’ont pas réussi à consolider leur place dans les huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec un nul 0-0 contre la Tartan Army à Wembley.

L’Angleterre a été terne contre une brillante équipe écossaise à Wembley

Gareth Southgate a fait des choix assez discutables pendant le match, en retirant Phil Foden et Harry Kane avant la fin des 90 minutes et en décidant de garder Kalvin Phillips et Declan Rice sur le terrain.

Bien que John Stones ait touché le poteau et que Raheem Sterling ait bien pu avoir un penalty, c’était une performance plutôt insipide contre les Écossais et des questions seront sûrement posées.

Voici ce que Mourinho avait à dire…

L’Ecosse et leur incroyable démonstration

Je pense qu’ils étaient incroyables.

Kirean Tierney, Billy Gimour et Che Adams n’ont pas joué le dernier match mais ils ont fait la différence.

Jouant avec 5 à l’arrière, mais avec McTominay et Tierney comme arrière gauche, ils étaient solides, mais plus fluides avec le ballon.

Le gamin Gilmour faisait la différence, il montrait toujours, il voulait le ballon sous la pression.

Scott McTominay a dominé l’Ecosse à l’arrière

Gilmour, 20 ans, a joué comme un professionnel chevronné lors de son premier départ pour son pays

McGinn pourrait être un peu plus haut et les deux attaquants ont travaillé si dur. La dernière action du jeu est un exemple de leur mentalité.

Steve a très bien organisé le match tactiquement, mais le plus important était l’esprit.

Ils ne sont pas venus pour un match de football, c’était clairement le travail de Steve et de son staff. Ils ont uni l’équipe et ils étaient prêts à se battre.

Ils sont rentrés chez eux avec ce résultat historique, mais la porte est ouverte pour se qualifier. Ils jouent à domicile contre la Croatie et ils peuvent encore se qualifier.

Steve Clarke a confié à Gilmour le départ et le milieu de terrain de Chelsea a dûment livré

La performance de l’Angleterre

L’Angleterre était du côté du pragmatisme. Je n’ai vu aucun risque ni aucune envie de prendre des paris et d’essayer de gagner la partie.

Le pragmatisme du résultat de la qualification a montré à partir de la minute 70,75, le résultat était plus important que la rivalité.

Même pour moi, Southgate semblait dire « calme » d’après ce que je pouvais comprendre. Je ne pense pas que ce soit un drame, plutôt un drame pour les fans anglais.

Kane a eu une autre nuit difficile alors que l’Angleterre vacillait

Mais sur le camp anglais, je pense qu’ils sont bien avec quatre points. Ils ont gardé des draps propres et qualifiés.

Battez la République tchèque, vous terminez premier et vous vous qualifiez. Quel est le souci ?

Si Southgate a bien choisi sa sélection d’équipe

Je pense que l’intention de Gareth était correcte.

Un arrière gauche pur et gauche comme Luke Shaw et une offensive comme James était la bonne intention de partir.

Mais en réalité, je me souviens de James atteignant le bord de la boîte, Luke Shaw essayant de marquer avec l’extérieur de sa botte.

Mais je n’ai pas vu de croix, ni de progressions, ils n’ont fait aucune erreur.

Mais ils devraient donner plus et le double pivot qui était si bon contre la Croatie avec Rice et Phillips.

Mourinho voulait plus de Reece James et a suggéré que Kalvin Phillips ne serait pas resté sur le terrain si l’Angleterre avait eu besoin de gagner

Ce soir, si l’Angleterre avait besoin de gagner, Phillips serait éliminé à la 65e minute et l’Angleterre ferait preuve de plus de créativité.

Le pragmatisme du résultat et la peur de perdre les ont retenus pour garder la feuille blanche.

S’ils ne préparent pas la presse demain et ne se concentrent pas sur les quatre points, ce n’est probablement pas aussi mauvais que nos sentiments.

L’Angleterre peut-elle encore gagner l’Euro 2020 ?

Gareth était pragmatique, mais si vous voulez que l’Angleterre soit championne, il y a des matches où il est difficile de jouer comme vous le souhaitez.

Les adversaires nous poussent dans des directions où nous ne voulons pas aller, l’Écosse a fait jouer l’Angleterre d’une manière qu’elle ne voulait pas.

.

Malgré le tirage au sort, ‘The Special One’ pense qu’il n’y aura pas de panique dans le camp anglais

Gareth avait la personnalité pour supporter le poids des critiques et prendre des décisions pragmatiques.

L’Angleterre s’est qualifiée et sera libre contre la République tchèque.