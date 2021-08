L’incroyable entraînement de Donovan Mitchell devenu viral

Donovan Mitchell Il est l’un des joueurs les plus qualifiés et les plus explosifs de la NBA et semble destiné à continuer à progresser et à entrer dans l’histoire de la ligue. Dans le but d’aborder la nouvelle saison de la meilleure façon possible et de mener les Utah Jazz à la gloire, le gardien de tir a démissionné des Jeux olympiques et s’est efforcé tout l’été de s’améliorer en tant que joueur, en accordant une attention particulière au lancement extérieur. C’est précisément ce qu’il a étonné lors d’une séance d’entraînement devenue virale pour sa capacité à marquer depuis le milieu de terrain.

Donovan Mitchell s’entraînant à tirer du logo. Pas de problème pour @spidadmitchell —- # TakeNote pic.twitter.com/Z3fcU9Eq5j – Jazz Uruguay —— (@UtahJazzUruguay) 28 août 2021