L’incroyable (et séduisant) cas de Manel Monteagudo

Le rêve de tout journaliste est de rencontrer « LES NOUVELLES »; soyez le seul à le découvrir, soyez le premier à le communiquer, ayez le scoop, et si cette nouvelle est incroyable, si elle est si attrayante que vous savez qu’elle accrochera le public d’une manière incroyable, à tel point qu’il ne pas se lever de la chaise, ne pas cligner des yeux, alors ce rêve est devenu réalité et vous pouvez marquer de nombreux buts en votre faveur et de nombreuses félicitations, en plus de la fierté professionnelle d’avoir réalisé un exploit journalistique.

Mais le journaliste a un grand ennemi : le mensonge. Donner des nouvelles qui s’avèrent fausses, c’est comme tout et rien, comme être sur les autels du journalisme et tomber dans la boue en quelques heures. Et, en plus, maintenant les médias ont un autre problème supplémentaire : l’immédiateté, qui a toujours existé dans le journalisme (vous savez, comme disait mon professeur de rédaction de journalisme Pedro Sorela « Il n’y a rien de plus vieux que le journal d’hier »), mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il a pris des teintes même « dangereuses ». Si nous ne sommes pas prompts à annoncer la nouvelle, quelqu’un va sûrement nous dépasser en quelques secondes et, pire encore, cette personne n’a pas besoin d’être un collègue professionnel, cela peut être n’importe qui qui, avec son mobile et votre réseaux sociaux, soyez celui qui a donné cette information succulente.

C’est pourquoi le journaliste doit être rapide, mais ne pas écraser ses propres informations et, bien sûr, fuir le mensonge. C’est facile à dire, mais il peut être difficile de le démasquer et de découvrir que vous êtes en train de vous faufiler juste pour avoir une minute de gloire. Les sources doivent être contrastées, même si propager des sophismes est devenu un continuum, en particulier ceux qui viennent de la classe politique.

Toute cette réflexion vient du cas de Manel Monteagudo, l’homme qui a confié à un journaliste qu’il était dans le coma depuis 35 ans et qu’il l’avait récemment quitté. Levez la main qui ne sera pas accro à cette nouvelle, avec les déclarations de Manel disant que tout pour lui était très étrange, ce monde dans lequel il s’est maintenant réveillé, voyant ses photos quand il était jeune, parlant avec nostalgie de ce qu’il aimerait faire maintenant… La nouvelle est bonne, très bonne, et à ce titre, elle s’est propagée à toute vitesse dans les médias et les réseaux sociaux.

Pour moi l’échec du journaliste a d’abord été de publier l’interview et, plus tard, de parler avec les autres protagonistes de cette histoire (médecins, famille, voisins…) ; Cette interview aurait dû être sauvegardée et ensuite, avec toutes les informations et la certitude qu’elle était vraie, la publier. Mais celui qui est exempt de péché, jette la première pierre, car quel journaliste n’aurait pas été séduit par un bijou aussi informatif et aurait couru le publier, sans attendre que la suite de « l’enquête » révèle que Manel mentait.

J’ai lu, à la suite de cette nouvelle, de nombreuses opinions contre le journalisme, comme « c’est le journalisme que nous avons aujourd’hui », « combien peu de crédibilité désormais », « cet homme voulait sa minute de gloire et il s’est moqué du journalisme en tout le visage… », etc., etc. Il est très facile de donner son avis, et encore plus sur les réseaux sociaux, mais lapider le journaliste qui a donné la nouvelle me semble injuste, parce qu’ils ont été trompés et parce que, en plus, qui ne veut plus entendre des nouvelles de ce type maintenant, pleines d’espoir, avec sa pointe de nostalgie (nous avons sûrement tous pensé à ce qu’était le monde et comment nous étions 35 il y a des années, alors que Manel aurait eu un accident), des nouvelles qui se terminent par une fin heureuse, parmi tout l’enchevêtrement de mauvaises nouvelles que nous avons maintenant, un jour et un autre aussi.

Voir Manel parler ensuite devant les caméras admettre son mensonge a également semblé un acte de bravoure. pour sa part et, au moins, si j’étais le journaliste qui a annoncé la nouvelle, son pardon m’aurait bien servi. Parce que vous pouvez être très bon dans votre domaine, mais si quelqu’un décide de gâcher votre travail, comme cet homme l’a fait, avec une histoire inventée, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous échapper. Personne ne se souvient de ce père qui, au nom de sa fille handicapée, a soulevé toute une vague de solidarité pour obtenir l’argent nécessaire pour couvrir les frais de traitement de sa fille ? Tout n’était qu’un mensonge et cet homme n’a pas trompé un seul journaliste, il nous a tous trompés.

Ensuite, Comment échapper aux menteurs ? Ma théorie est que vous ne pouvez pas, c’est compliqué, presque impossible ; Ils peuvent « s’y faufiler » avec une histoire surprenante et même avec les informations les plus quotidiennes, nous citons donc toujours nos sources et contrastons autant que possible. Et à partir de là…, avoir un petit point de méfiance aide toujours à vouloir continuer à en savoir plus.

Susana Garrido Sánchez-Cano. Directrice de SusanaEnLaRed Communication

